Bölge Hafızlık Kız Kuran Kursu için yardım çağrısı

RECEP MEBET

Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kuran Kursu inşaatının tamamlanabilmesi için Çorumlu hayırseverlerin desteği bekleniyor.

Çorum Belediyesi tarafından, Prof. Dr. Hayrettin Karaman İmam Hatip Külliyesi arkasında yapımına başlanan ve Müftülüğe devredilen binanın tamamlanması için kollar sıvandı.

Cuma vaazında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Müftü Muharrem Biçer, 120 yataklı binanın tamamlanarak hizmete sunulması için harekete geçtiklerini söyledi.

4 milyon TL’ye mâl olacağı tahmin edilen Kuran Kursu binası için hayırseverlere seslenen Müftü Biçer, “Ben de bir hayır yapmak, bu topraklarda eser bırakmak istiyorum diyen, imkanları ölçüsünde bu işin bir ucundan tutup katkıda bulunmak isteyen herkesin desteğini bekliyoruz” dedi.

Müftülük binası üzerindeki iki dairede eğitim-öğretimini sürdüren Bahçelievler Kız Kuran Kursu’nun Çorum’a yakışmadığını anlatan Biçer, fiziki açıdan yetersiz olan mevcut kursun da yeni binaya taşınacağını kaydetti.

“Sizin çocuklarınız, torunlarınız bu binada okuyup Kuran öğrenecek” diyen Biçer, “Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kuran Kursu’nu bir an önce faaliyete geçirmek istiyoruz. O nedenle sizlerden yardım talebinde bulunuyoruz. Cenab-ı Allah, ibadetlerinizi ve yapacağınız hayırları kabul eylesin” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 22:01