Borcu yüzünden suyunu kestiler kışın susuz kaldı

FATİH AKBAŞ

İskilip’e bağlı Yerli köyde yaşayan Mustafa Kayaş, borcu nedeniyle suyunun kış ayında kesilmesine tepki gösterdi.

Büyükbaş hayvancılık ve tarımla uğraştığını kaydeden Mustafa Kayaş, “Bu sene buğday ektim ve mahsulüm hasar gördüğü için büyük zarar ettim. Maddi olarak sıkıntılar çekerken Uğurludağ Belediyesi 2 bin 500 lira borcumdan dolayı suyumu şu kış gününde kesti. Evde eşim ve üç çocuğum ile yaşıyoruz. Çocuklarımdan birisi zihinsel engelli. Bizi şu soğuk günlerde borcumuzu gerekçe göstererek susuz bıraktılar. Kullanacak suyumuz yok. Şu kış gününde ne yapayım. Mahsulden büyük zarar ettim. Hayvanlarıma aldığım yemi bile çabuk bitmesin diye azar azar veriyorum. Şimdilik sattığım süt ile geçinmeye çalışıyorum. Durumum düzelince su borcumu ödeyeceğim. Yetkilerden sorunuma çözüm bulmalarını istiyorum.”diyerek yaşadığı sıkıntılar dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2021, 18:17