Boşandığı eşi ve kayınbiraderini öldürdü

Almanya'da yaşayan Çorumlu Ercan Kelemci, eski eşini ve kayınbiraderini öldürdü.

Almanya'da yayın yapan Öztürk sitesinin haberine göre Kahreden cinayet dün Espelkamp’ta yaşandı. Eşinden başanan Ercan Kelemci, eski eşi ve kayınbiraderini öldürdü.

Olay, saat 11.30 – 12.00 arası Rahdener Str. 19, Espelkamp adresinde gerçekleşti. Çorumlu Ercan Kelemci, eşi S. ile eşinin kardeşi Muharrem Kuşcu’yu evlerine baskın yaparak öldürdü. Akraba oldukları da ifade edilen kahredici cinayet, çevrede büyük üzüntü yarattı.

Menfur saldırı mahalline giden Öztürk ekibi cinayetin işlendiği mahalledeki komşuları ve çevrede yaşayan Türkleri dinledi. Görgü tanıkları ve katili tanıyanların anlatılanlara göre Kelemci ailesi bir süre önce boşanmışlar. Kadın ayrı evde yaşamaya başlamış. Fakat eşi tarafından devamlı olarak rahatsız ediliyormuş. Bu sebepten dolayı başka şehirde yaşayan Muharrem Kuşcu, ablasını korumak için Espelkamp’a taşınmış. Olay sabahı Ercan Kelemci silahlı olarak, eski eşinin yaşadığı eve gelir. Zile basar, kapıyı açan kayınbiraderi Muharrem Kuşçu ile bir süre tartışır. Ve sonra da silahını çekerek ateşler. O sırada alışveriş için dışarı çıkan eşi S., eve gelir, silah sesini duyar. Eve çıkmadan kapıdan “İmdat, polis çağırın” çığlığı ile uzaklaşmaya çalışır. Fakat, uzaklaşamaz, kardeşini öldüren katil silahını bu defa çocuklarının annesi S.’nin üzerine boşaltır. Her iki kardeş olay yerinde can verir.

TANIYANLAR HİÇ BEKLEMEZDİK DEDİLER

Amatör bir kulüpte antrenörlük yapan Ercan Kelemci için arkadaşları şunları söylediler: “Böyle bir olayı kim yapar? “ sorusu sorulsaydı, en son Ercan Kelemci ismi verilirdi. Çünkü, öyle bir insan değildi. Olayı duyduktan sonra tam bir şok yaşadık, inanamadık” dediler.

Eş katili Ercan Kelemci başka kimseye zarar vermeden teslim oldu.