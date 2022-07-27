BOTAŞ'tan araç satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre BOTAŞ International A.Ş., Kurum bünyesindeki 24 adet kullanım dışı aracı ihaleyle satışa çıkardı.

İhale için tekliflerin 22 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.00'e kadar Haydar Aliyev Deniz Terminali, Gölovası Mevkii, Ceyhan, Adana adresine elden teslim edilmesi veya posta/kargo ile gönderilmesi gerekmektedir. Araçlar toplu şekilde satılacak olup tek tek araç satışı yapılmayacaktır.

Satılacak araçlar kurum muafiyetine istinaden vergisiz alınmış araçlardır. Devir sırasında yüklenici tarafından ÖTV ve KDV tutarları ödenecektir.

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