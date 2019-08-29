Botla baraj turu yaptılar

FATİH BATTAR

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Çorum Barajı’nda botla tur yaptı.

“Denetimli Serbestlik Temiz Projesi” kapsamında Çomar Barajı’nda düzenlenen etkinliğe katılan Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca AFAD’ın kurtarma botuyla Çomar Barajı’nı gezdi.

İl AFAD Müdürlüğü'nün Çorum Barajı'nda botla eğitim çalışmalarını gören Vali Çiftçi, AFAD ekibi ve Cumhuriyet Başsavısı Ahmet Fatih Ağca ile birlikte botla barajda gezinti yaptı.

Çomar Barajı hakkında AFAD İl Müdürü Elvan Kaya'dan bilgi alan Çiftçi, Çomar Barajı'nda botla gezinti yapmanın harika olduğunu söyledi.

Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2019, 14:15