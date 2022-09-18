‘Böyle bir olay asla kabul edilemez’

EROL TAŞKAN

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi-Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Neslihan Hüsülüoğulları, Down Hastası bir çocuğun öğrenim hayatıyla ilgili ortaya serilen engellemeleri kınadı. Federasyon nezdinde yaşanan utanç verici olayın takipçisi olduklarını ifade eden Dr. Neslihan Hüsülüoğulları, “O yavrucağa ve ailesine bu travmayı hangi hakla nasıl yaşattınız? Bunun hesabı sorulmalı.” dedi.

Velilerin okulların işine bu kadar karışır olmasının hiçbir ülkede bu kadar yaşanamayacağına işaret eden Hüsülüoğulları, gerekenin yapılacağına inandığını vurguladığı paylaşımında, “Hiç bir ülkede veliler bu kadar okulların içinde değildir. Hakları da yoktur. Her TC vatandaşının eğitim hakkı vardır. Devletin bir kurumu (Ram) incelemeler sonucu bu evladımızla ilgili normal okula devam etsin raporu verdiyse bunu okulların içinde hiç bir zaman olmaması gereken veliler değiştiremez.

O aileye o yavrucağa nasıl bir travma yaşattınız? Hangi hakla yaşattınız? Bunun hesabı sorulmalı. Engellilik alanında da her zaman örnek bir il olmuş olan Çorumumuz’a böyle bir olay yakışmadı. Devletimiz büyüktür, gerekeni yapacaktır. Bu konuda inancım tamdır.” diye konuştu.