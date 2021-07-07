Boyraz yeniden ÖNDER yönetiminde

Önder İmam Hatipliler Derneği’nin 58. Genel Kurulu yapıldı.

İstanbul Büyük Çamlıca Camii Konferans Salonu’nda yapılan Genel Kurul’da ÇORİMDER İl Başkanı Ayhan Boyraz, 3. kez yönetim kurulunda yer aldı.

Genel Kurula; bakan yardımcıları, milletvekilleri, dernek yönetimi, STK yöneticileri, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum İmam Hatipliler Derneği Başkanı ve ÖNDER Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Boyraz, ÇORİMDER Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Külcü, Ahmet Peker, Semih Dumlu ve Genç ÇORİMDER üyeleri katılım sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telgraf gönderdiği ve ÖNDER’in yeni başkanının seçildiği program İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim Okuma Dünya Birincisi Hafız Mustafa Kızılcaoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati’nin konuşmalarının ardından divan teşekkülü, 57. dönem faaliyetleri, bütçe ve denetleme raporunun ibrası ve tüzük tadilatı ile devam eden genel kurulda yapılan oylama ile genel başkanlığa Abdullah Ceylan seçildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2021, 16:55