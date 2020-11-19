Bu gece maviye bürünecek

Dünya Çocuk Günü’nde UNESCO Dünya Mirası Hitit Başkenti Hattuşa maviye bürünecek.

Hattuşa, Hitit surları ve müze, dünyanın izleyeceği tanıtım klibinde yer alacak.

20 Kasım Dünya Çocuk Günü farkındalık çalışmaları kapsamında, Çorum Müzesi ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Hitit Başkenti Hattuşa Örenyeri (sur bölümü) bu akşam 19.00-23.00 saatleri arasında mavi ışıklarla donatılacak.

2018 yılında farkındalık yaratmak ve çocuk haklarına dünyanın ilgisini çekmek amacıyla, UNICEF tarafından başlatılan mavi ışıklandırma etkinliği ile çocuk haklarının desteklenmesi çağrısına bu yıl Çorum Kültür ve Turizm Müdürlüğü de katılıyor.

Hattuşa Örenyeri ve Çorum Müzesi de, söz konusu etkinlikler kapsamında UNICEF tarafından video ve fotoğraf çekimleri yapılacak ve mavi ışıkla aydınlatılacak Türkiye’deki 6 müze ve örenyerinden biri olarak UNICEF Genel Merkezinin Dünya Çocuk Günü Türkiye Etkinlikleri klibinde yer alacak. Dünya genelinde yayımlanacak bu video klip ile döneminin en güçlü imparatorluklarından Hititler ve Hititler’den kalan mirasa ev sahipliği yapan Çorum, Çorum Müzesi ve Hattuşa Örenyeri’nin uluslararası kamuoyunda tanınmasına ve bilinirliğine de katkı sağlanmış olacak.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020, 16:26