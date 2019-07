Bu işi hep birlikte tamamına erdirelim

HABER/YORUM

EROL TAŞKAN

Volkswagen'in Türkiye yatırımı ile ilgili haberler ve gelişmeler hem bizim tarafımızdan hem kamuoyunun tüm kesimleri tarafından heyecan ve merakla takip ediliyor. İstek var, heyecan var fakat ortada sanki adı konulamamış yanlışlıklar zinciri de yok değil.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, bu konuda aktif bir konumda. Siyaset çevreleriyle olan samimiyeti, Volkswagen'in Çorum Bayiliği, başarılı iş adamı kimliği ve Çorum'a bir şeyler kazandırma çabası, Ahlatcı ismini kamuoyunda bir adım önde tutuyor.

Bu fırsatı, toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek Çorum'un kazanımına döndürebiliriz. Fakat ortada bir iletişimsizlik var gibi gözüküyor. Belki de ben öyle varsayıyorum. Bu varsayım için de bazı gerekçelerim var elbette.

Birincisi, bu yatırımı isteyen-istemeyen tarzında toplumda bir ayrılık oluşturacak tüm söylem ve ifadelerden kaçınmalıyız. Bana göre bu yatırımın Çorum'a gelmesini istemeyen bir kişi bile yok.

Burada yapacağımız tek şey bir araya gelebilmektir. Bu zamana kadar Sayın Ahlatcı'nın bu memleket namına pek çok heyecan uyandıran çağrısı, çabası ve görüşleri oldu.

İşin açığı ve acısı şu ki, her ne hikmetse bu heyecanlar sadece basın açıklamalarında kalıyor. Bir araya gelinemiyor, bir çatı altında toplanıp adını istişare koyabileceğimiz bir mekanizma işletilemiyor.

Sonuca baktığımızda bir yığın hayal kırıklığı, bir yığın dedikodu ve suçlamalar kalıyor. Şu istedi, bu istemedi diye.

Atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra birbirimizi suçlayıp dursak ne fayda. Öncesi yaptığımız eksikliklerden ders çıkarıp, şu an gündemimizde olan konuya ışık tutabiliyorsak, dünün hatalarından ders alıp fırsatı daha iyi değerlendirmiş oluruz.

Uzun lafın kısası şu ki, bir araya gelelim, yol haritası çizelim, görüşülmesi gereken yerlerle görüşüp talebimizi iletip, avantajlarımızı karşı tarafa izah edelim. Kazanacağız derken, birbirimizi töhmet altında bırakıcı sözlerden uzak, birleşme ve birlikte adım atma gibi bir erdemin etrafından kenetlenelim.

O vakit, umduğumuza ulaşamazsak bile, nasip değilmiş deriz. O saatte bile birlikteliğimizi muhafaza etmenin ve bunu kazanım olarak görmenin erdemini yaşarız.

Hiç bir meseleyi, "Çorum'u kim daha çok seviyor?" yarışına dönüştürmemeliyiz. Ben yaptım duygusunun esiri olmadan, biz yaptık diyebilmenin gücüne sarılmalıyız. Önerim şu ki, en kısa ve ivedi bir zamanda Volkswagen yatırımı ile ilgili bir toplantı tertip edilmeli, katkısı bulanacağı umulan hiç kimse dışarıda bırakılmaksızın davet edilmeli, bu anlamda alınacak kararlar ışığında yol haritası çizilip, bu harita mucibince samimiyetle yol yürünmelidir. Hadi olur da Volkswagen yatırımında başarısız olduk diyelim, güçlü bir temelle zenginleştireceğimiz birlikte hareket edebilme kültürü, daha sonra karşımıza çıkacak tüm fırsatların anahtarı olacaktır.

Bu birlikteliğe öncü olacak, katkı sağlayacak kim varsa, bu memleketin evlatları tarafından ilelebet isimleri minnetle yâd edilecektir.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2019, 12:00