Bu okulda musiki var

Çorum'da Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Proje Okulu açıyor.

'Bir Ses Bir Nefes' sloganıyla harekete geçen okul idaresi, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarından mezun olacak erkek öğrencilerden yetenek ve mülakat sınavıyla öğrenci alacak.

30 KONTENJAN AÇILDI

30 öğrenci kontenjanı ile açılan musiki projesine başvurular 20-26 Haziran tarihleri arasında e-okul ve okulun Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin internet sitesinden yapılabilecek.

2022-2023 öğretim yılı 9. sınıfa özel yetenek öğrenci seçme sınavına, müziğe ilgi ve yeteneği olan tüm öğrenciler bekleniyor. Bu arada okul pansiyon hizmeti de sunuyor. (Haber Merkezi)