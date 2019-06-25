Bu tanıtım Çorum’a çok yakıştı

Çorum Valiliği tarafından yöre halkının, 154 yıl önce kente gelen sığınmacılara gösterdiği merhamet ve misafirperverliğin unutulmaması amacıyla ‘Çorumlu’nun yaptığını herkes yapamaz’ sloganıyla hazırlanan kısa filmin devamı niteliğinde ikincisi hazırlatıldı.

İkinci filmde Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Abdülhamid'e karşı çıkan isyanın bastırılmasında büyük rol oynayan Beşiktaş Muhafızı Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa'nın, isyancıların başındaki kişiyi öldürmesi ve bu olayın Çorum'da dilden dile nasıl yayıldığının işlendiği filmin sonunda, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin bastırılması sırasında oğlu ile birlikte şehit olan Çorumlu reklamcı Erol Olçok ve diğer şehitlerin davranışına atıfta bulunuluyor.

Yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar kentin barındırdığı dini, tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımı yapan Çorum Valiliği, Çorumlular’ın sahip olduğu milli ve manevi değerleri geçmişte olduğu gibi günümüzde de yaşattıklarını gösteren argümanları ön plana çıkarmak için de çalışma yaptı. Toplumda sıkça dile getirilen ‘senin yaptığını Çorumlu yapmaz’ sözünün aslında bu şekilde olmadığını göstermek amacıyla ‘Çorumlu’nun yaptığını herkes yapamaz’ sloganıyla Çorum Valiliği koordinesinde Hitit Üniversitesi, Çorum Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Çorum Kültür ve Turizm Derneği'nin katkısıyla üç farklı kısa film hazırlatıldı.

Geçen yıl Kasım ayında yayımlanan serinin ilk filminde, Çorum halkının, 154 yıl önce kente gelen Çerkez sığınmacılara gösterdiği merhamet ve misafirperverliğe vurgu yapılarak, dönemin Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz'in dönemin gazetesinde Çorumlular için 'teşekkürname' yayınlatması canlandırılmıştı. Günümüzde halen başta Irak ve Suriye gibi ülkelerden olmak üzere Türkiye'ye sığınan insanlara kucak açan Çorum halkının yardımseverliğinin yüzyıllardır sürdüğünün anlatıldığı video, ülke çapında büyük yankı uyandırmıştı.

Serinin ikinci filminde ise Çorumlular’ın, ülkesinin bölünmez bütünlüğü için ortaya koyduğu mücadelenin geçmişte olduğu gibi günümüzde de sürdüğüne atıfta bulunularak, Çorumlu sembol isimlerin isyan ve darbe girişimine karşı mücadelesi anlatılıyor.

Çekimleri tarihi Dikiciler Arastası'nda özel olarak hazırlanan bir dükkanda gerçekleştirilen film, 1878 yılında Beşiktaş Muhafızı Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa'nın, Çırağan Sarayı'nda dönemin padişahı Sultan 2. Abdulhamid'e karşı çıkarılan isyanı, isyancıların başında yer aldığı belirtilen Ali Suavi'yi bastonuyla öldürerek bu girişimi engellemesini ve 2. Abdulhamid'in Yedi Sekiz Hasan Paşa'nın kahramanca davranışını onurlandırmak için Çorum'a bir saat kulesi yaptırmasını konu alıyor.

Yaşanan olayın, Çorum sancağındaki halk arasında dilden dile dolaşmasını, leblebici bir dede ile torunun arasında geçen diyalogla anlatıldığı filmin sonunda, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin bastırılması sırasında oğlu ile birlikte şehit olan Çorumlu reklamcı Erol Olçok ve diğer şehitlerin davranışına atıfta bulunuluyor. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2019, 16:39