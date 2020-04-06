'Bu zorlu süreci el birliği ile aşacağız'

MURAT ÇETİN

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu gazetemizi ziyaret etti. Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan'la görüşerek, korona virüsü ile ilgili verilen mücadele hakkında açıklamalarda bulunan Kavuncu, "İçinde bulunduğumuz süreci, millet olarak el birliği ile aşacağız. Alınan tedbir kurallarının uygulanması, bu sürecin atlatılmasının en önemli ilacıdır." dedi.

Alınan tedbirler bakımından Türikye'nin tüm dünya ülkelerinin önünde olduğunu ve işin ciddiyetle takip edildiğini aktaran Milletvekili Erol Kavuncu, günün şartlarına göre ilave kararlar uygulandığını, alınan tüm kararların bu mücadeleyi güçlendirmek için alındığını hatırlatarak, tüm Çorumlular'dan hem kendi sağlıkları için hem de toplumsal sağlık için alınan tüm tedbir kararlarına uyulmasını istedi.

"Bu mücadele sürecinde tüm kurumlarımız canla başla çalışıyor. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, tüm kurumlarımıza gönülden şükranlarımı bildiriyorum. Bana bir şey olmlaz mantığı ile hareket etmek demek, bu millete yapılacak en büyük zarardır. O nedenle herkes kendinden başlamak şartıyla tüm sevdiklerini korumakla mükellef olduğunu unutmamalıdır. Bu mücadele devasa bir dişlinin çarkları gibidir. Tüm dişliler sağlım olsa bile, dişlilerden birisinin sistem dışı kalması, tüm düzeninin iflasına sebep olur. Her birey kendisini bu dişlinin sağlıklı çalışması için bir çark olarak görmeli ve üzerine düşen tedbir vazifelerini uygulamalıdır." diyen Erol Kavuncu, toplumda büyük bir çoğunluğun üzerine düşen fedakarlığı gösterip, mücadeleye katkı sağladığını, ancak az da olsa boşvermişlik duygusu taşıyıp, tedbir zincirinin kırılmasına neden olan insanların da var olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin sürdürdüğü mücadelenin tüm dünya devletleri ve milletleri tarafından takdirle takip edildiğini söyleyen Kavuncu, resmi açıklamalar dışındaki hiç bir haber ve dediikoduya inanılmaması gerektiğini, devletin tüm birimleriyle bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünün bilinmesi gerektiğini vurguladı.

İçinde bulunduğumu iki haftanın, mücadelenin başarısı için çok büyük bir önem taşıdığını anlatan Kavuncu, "Zorunlu bir sebep olmadıkça dışarı çıkmamalıyız. Bir kişinin evinde kendisini izole etmesi ve sosyal izolasyonu koruması demek, en az 20-25 kişiyi koruması demektir. Bu aziz millet, zor günde kenetlenmeyi ve üzerine düşen sorumluluğunu yerine getirmeyi her zaman başardı, bugün de başaracak inşallah. Allah, bu illetten kısa zamanda kurtulmayı nasip etsin. Tedbirlerin gereklerine ve duanın gücüne sarılarak, bugünleri de el birliği ile atlaacağız inşallah." dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2020, 17:15