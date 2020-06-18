Buhara caddeleri bakım bekliyor

RECEP MEBET

Buharaevler Mahallesi sınırları içindeki bazı caddelerin asfalt zemininde oluşan bozulmalar tepkilere neden oluyor.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren vatandaşlar, Selçuk, Dr. Sadık Ahmet, Mahmutevler ve 5. Cadde gibi işlek güzergâhlarda oluşan çukurlardan dert yandılar.

Caddelerdeki çukurlara biriken çamurlu suların araçların geçişi sırasında yayaların ve park halindeki taşıtların üzerine sıçradığını anlatan vatandaşlar, “Adeta köstebek yuvasına dönen bu caddeler acilen bakıma alınmalı” çağrısında bulundular.

Tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı Dr. Sadık Ahmet ve Selçuk Caddeleri’nin zeminindeki aşınmanın diğerlerine göre daha dikkat çekici boyuta ulaştığını vurgulayan vatandaşlar, bugüne kadar yapılan küçük çaplı onarımların netice vermediğini dile getirdiler.

“Yama çözüm değil, asfalt yenileme istiyoruz” diyen esnaf da, yaşadıkları çilenin artık dayanılmaz bir hal aldığını belirterek yetkililerden çare beklediklerini sözlerine eklediler.