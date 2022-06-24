Buharaevler’de kanalizasyon çalışması

Şehrin yeni yerleşim alanlarında altyapı çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi, yeni ruhsatlı inşaatların mağduriyet yaşamaması için alt yapıyı tamamlıyor.

Yeni yapılaşan alanlarda alt yapı hizmetlerini götürürken Çorum Belediyesi olarak ileriye yönelik hareket ettiklerini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, “Buharaevler 53. Sokak’ta yeni ruhsatlı inşaatlar devam ediyor. Onların ihtiyaçlarının giderilmesi için 150 metre uzunluğunda 200mm çapında kanalizasyon döşüyoruz. Kanalizasyon döşeme esnasında boş olan parsellere ileride yapılaşma olma ihtimaline karşın bağlantı noktalarını parsel içerisine kadar uzatıp bırakıyoruz. GPS aracı ile de haritalandırma sistemine bu bağlantıyı kaydediyoruz. Bu vesileyle asfalt tekrardan kazılmıyor ve ikinci kez asfalt masrafı çıkmamış oluyor” dedi ve Belediye’nin hizmet götürürken tasarruf tedbirleri kapsamında düşündüğünü sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)