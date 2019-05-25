Burak Tur’dan iftar

RECEP MEBET

Çorum’da ulaşım sektöründe faaliyet gösteren Burak Tur önceki akşam iftar programı düzenledi.

Alyans Düğün Salonu’nda gerçekleşen iftar programına Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoğlu, MHP Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan ve MHP’li Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Gökgöz, Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Ulaş A.Ş. Başkanı Arap Ballı, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Burak Tur yetkililerinin ev sahipliğindeki programda şirketin taşıma hizmeti verdiği bazı kurum ve kuruluşların yöneticileri de hazır bulundu.

Ramazan Ayı dolayısıyla düzenlenen program, Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasidelerle başladı.

Organizasyon hakkında bilgi veren Samet Ceylan, gerçekleştirdikleri programda emeği geçen ve davetlerine icabet eden tüm katılımcılara şükranlarını ifade etti.

Yemek ikramıyla devam eden program, İsmail Büyüksakallı’nın yaptığı dua ile sona erdi.