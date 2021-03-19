Burhan Şahin Zabıta Amiri oldu

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın oluruyla bazı müdürlüklere haftanın son günü atama yapıldı.

Burhan Şahin Zabıta Amiri oldu

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın oluruyla bazı müdürlüklere haftanın son günü atama yapıldı.

Çorum Zabıta Müdürlüğü görevine geçici olarak bakan Bem Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Burhan Şahin, bu müdürlüğe ataması yapıldı.Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’ın vekaleten yaptığı Zabıta Müdürlüğüne Bem Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Burhan Şahin’ın ataması yapıldı.

Ayrıca, Nuri Burhan’ın istifa etmesiyle boşalan Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne Ömer Maz ve Tesisler Müdürlüğüne Aykut Yağlı atandı.

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