Burhan Şahin Zabıta Amiri oldu

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın oluruyla bazı müdürlüklere haftanın son günü atama yapıldı.

Çorum Zabıta Müdürlüğü görevine geçici olarak bakan Bem Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Burhan Şahin, bu müdürlüğe ataması yapıldı.Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’ın vekaleten yaptığı Zabıta Müdürlüğüne Bem Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Burhan Şahin’ın ataması yapıldı.

Ayrıca, Nuri Burhan’ın istifa etmesiyle boşalan Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne Ömer Maz ve Tesisler Müdürlüğüne Aykut Yağlı atandı.