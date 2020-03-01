Burhanoğlu güven tazeledi

RECEP MEBET

Vatan Partisi Çorum ‘Amiral Soner Polat’ Olağan İl Kurultayı dün Turgut Özal Konferans Salonu’nda yapıldı.

Tek adayın yer aldığı kurultayda delegelerin oylarını alan Ahmet Rasim Burhanoğlu, güven tazeleyerek yeniden Vatan Partisi İl Başkanlığı’na seçildi.

Kongreye Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Nusret Senem, parti teşkilatı yöneticileri, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile partililer katıldı.

Divan Başkanlığı’nı Nusret Senem’in üstlendiği kongrede Ayhan Alper, İlhan Akçay, Sadık Çam ve Esengül Demirkazık ise katip üye olarak görev aldılar.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede divan teşekkülünün ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Kurultayın açış konuşmasını yapan Ahmet Rasim Burhanoğlu, Türkiye’nin kötü günlerden geçtiğini ifade ederek İdlib’de şehit düşen askerlere rahmet, gazilere acil şifa, aileler ve Türk milletine ise başsağlığı diledi.

‘UYARILARIMIZ YANKI BULDU’

Faaliyet ve mali raporların okunup ibra edilmesinin ardından partililere hitap eden Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Nusret Senem, “Suriye’deki gelişmelerle ilgili, parti olarak yaptığımız uyarıların yankı bulduğunu gördük” dedi.

“Uyarıyoruz, tuzak var!” diyerek Suriye’deki tabloya dikkat çektiklerini anlatan Nusret Senem, “Fal bakmıyoruz, olayları izliyor ve analiz ediyoruz. Milletçe yaşadığımız bu süreç, hamasetle değil akılla çözüme kavuşturulabilir” diye konuştu.

İdlib’in Suriye rejimi açısından kilit önemde olduğunu anlatan Senem, “Bölgede bulunan evlatlarımızı içine alan tertiplere asla müsaade etmeyiz. Ordumuza yönelik saldırı sonucunda zaten boylarının ölçüsünü aldılar” ifadelerini kullandı.

Suriye’nin toprak bütünlüğünü en fazla gözeten ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Senem, “911 kilometre sınırımızın bulunduğu Suriye’nin bölünmesi, en fazla ülkemizin aleyhine olur. Bölge ülkeleri olarak kaderimiz ortak. Suriye’de planlarını başarırlarsa sıradaki hedef Türkiye olacaktır. Olaylara serin kanlı ve akılla yaklaşmalıyız. Yaptığımız uyarılar yankı buldu. Cumhurbaşkanı’nın söyledikleri de bizim ortaya koyduğumuz strateji ile aynı minvalde. Partimizin politikalarının hayat bulduğunu görüyor, geleceğe güvenle bakıyoruz” şeklinde konuştu.

‘SALDIRILARI BOŞA ÇIKARDIK’

Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitiren Amiral Soner Polat’ı saygıyla anarak konuşmasına başlayan Vatan Partisi İl Saymanı Mehmet Patlar da ülke ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sömürgeci sistemden kendini koruyamayan Türkiye’nin, dünyada yaşanan kırılmadan nasibini aldığını anlatan Mehmet Patlar, bu yüzden ekonomik krizin etkisini derinden hissettirdiğini söyledi.

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen geleceğe güvenlerinin tam olduğunu dile getiren Patlar, “Amerika’nın 15 Temmuz saldırılarını boşa çıkardık ve piyonlarını hendeklere gömüp ele başlarını Silivri’ye tıktık. FETÖ’cü hainlerden kurtulan yargımız, Cumhuriyet yargısı; ordumuz, Cumhuriyet ordusu oldu. Amerika ve İsrail’in Ortadoğu’daki planları, ordumuzun askeri operasyonları ile engellendi. 70 yıldır üyesi olduğu NATO ve Amerika’dan uzaklaşan Türkiye, Astana ve Soçi birliktelikleri ile Avrasya’daki şerefli yerini alıyor. Öncülük yaptığımız aydınlık yarınlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin kadim devlet aklına ve milletimize güveniyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oy kullanma işlemleri sonucunda Ahmet Rasim Burhanoğlu başkanlığındaki Vatan Partisi Çorum İl Yönetim Kurulu’na İlhan Akçay, Çiğdem Yıldırım, İbrahim Sarı, Nevzat Alkan, Sadık Çam, Şükrü Karatepe, İhsan Çorbacıoğlu, Menşure Mercan ve Aydın Demirkazık seçildi.

İl Disiplin Kurulu Murat Burhanoğlu, Erol Uysal ve Meral Patlar’dan oluşurken Ahmet Rasim Burhanoğlu, Mehmet Patlar, Aydın Kınacı, İbrahim Demirkazık, İlhan Akçay, Esengül Demirkazık, Altan Börekçi ve Haşim Karaboğa ise Genel Merkez Delegesi olarak belirlendi.