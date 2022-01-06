Burslar verildi, başkan seçildi

Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD), yeni dönem ikinci kahvaltısını Üsküdar Mehmet Çakır Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirdi.

Burslu öğrenciler ile aileler, eğitimciler, iş adamları ve bürokratlar arasında köprü olmaya devam eden ÇESİAD’ın samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltısında, öğrencilere bursları takdim edilirken öğrenci başkanlığı seçimi de yapıldı.

Sinem Kılıç ve Ali Sadık Ulus'un başkan seçildiği kahvaltı sonrası açıklama yapan ÇESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, “Geleceğimiz öğrencilerimizin ellerinde. Daha iyi bir geleceğin anahtarı olan öğrencilerimize dün olduğu gibi bugün de, yarın da, hem maddi hem manevi anlamda destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü ÇESİAD olarak bugünü değil yarının Türkiye’sini düşünüyoruz. Bu yolda bizimle birlikte yürüyen, öğrencilerimize kıymet veren herkesi sevgiyle kucaklıyoruz.” dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2022, 14:54