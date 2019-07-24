‘Büyük bir özveri ile hizmet ediyorsunuz’

M.BURAK YALÇIN

AK Parti İl Başkanı Avukat Yusuf Ahlatcı, gazetemizi ziyaret ederek Basın Bayramımız’ı kutladı.



Türk Basını’nda sansürün kaldırılışının 111’inci yıl dönümü olan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle gazetemize ziyarette bulunan AK Parti İl Başkanı Avukat Yusuf Ahlatcı, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan ve tüm Hakimiyet ailesinin basın bayramını tebrik etti.



İl Başkan Yardımcıları Avukat Murat Günay ve Okan Çalışkan’ın da katıldığı ziyarette, Hakimiyet Gazetesi’nin yıllardır büyük bir özveriyle Çorum’da basın hizmetini sağladığını belirtti.