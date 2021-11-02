Büyük Selçuklu’nun görkemi bu sergide

FATİH BATTAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi işbirliğiyle Çorum’da ‘Bir Zamanlar Selçuklu ve Cihad Ül Ekber’ sergisi açıldı.

Sergi, Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde, Anadolu'da yazılmış üç büyük destandan ikisinin (Selçuk-name ve Danişmend-name) tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Çorum Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Türklerin Anadolu'ya geldikleri dönemdeki yaşam biçimlerini, giyim kuşamlarını, kültürlerini menkıbelerle zenginleşmiş bir şekilde sunan serginin açılışına Vali Yardımcısı Dr.Hakan Kubalı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, Geleneksel Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat ve öğrenciler katıldı.

Sergi açılışında konuşan Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, toplumların yaşaması için çağdaş bir kültürün yaşamasıyla mümkün olabileceğini ifade ederek; “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin manevi temelinin kültür olduğunu söylemişti. Toplumların yaşaması çağdaş bir kültürün yaşamasıyla mümkündür. Kültürü kaybetmiş bir toplum yok olmaya mahkumdur. Anadolu coğrafyasını bize kazandıran Büyük Selçuklu Devleti’dir. 1299 yılına kadar bu topraklarda hüküm süren Selçuklu, uygar bir Türk Devletidir. Bugün Anadolu’nun hangi şehrine giderseniz gidin bir Selçuklu eseri göreceksiniz. Han, kervansaray, medrese gibi Selçuklu mimarisi camiler, köprüler, yollar göreceksiniz. Türk devlet geleneği kökeni Selçuklu’dan almaktadır.” dedi

Konuşmaların ardından Geleneksel Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat, Anadolu Selçuklu ve Danişmendiler döneminde yaşamış sultanlar ve önemli karakterlerin heykelleri, replika kostümleri ve yağlı boya tabloları ile Konya Olgunlaşma Enstitüsü'nün hazırladığı kostümler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Sergide ayrıca katkılarından dolayı Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Geleneksel Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat’a plaket takdim etti.

Sergi, Çorum Müzesi’nde 06 Kasım 2021 Cumartesi gününe kadar ücretsiz gezilebilecek.