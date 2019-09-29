Büyük umutlarla yapılan turizm tesisi çürümeye terk edildi

Vakıf19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan Alacahöyük Barajı çevresinde oluşturulan rekreasyon alanının çürümeye terkedildiğini belirtti.



Barajın arkeolojik kazı çalışmalarına da destek veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın sit alanı dışındaki bölgede tesis ettiği rekreasyon alanında sosyal tesisler, Alacahöyük Kazıları Araştırma Merkezi, misafirhane, kütüphane, sergi ve konferans salonu, satış büfeleri, yürüyüş bantları, otopark, Hitit arabalarıyla yapılabilecek geziler için yollar, baraj ve kazı alanları için seyir terasları, tabii tarım alanları, laboratuvar, atölyeler ve çalışma ofisleri yapıldığını kaydeden Bilan,

“Bu üst tarafta açıklanan bilgilere göre tarihi Hitit Barajı etrafında sit alanı olmayan bölgeye DSİ tarafından bu binalar inşa ediliyor. Binaların tefrişatı yapılıyor. Yaklaşık bu günkü para olarak 11 milyon TL harcama yapılıyor. Her şey yolunda giderken birdenbire baraj ve binalar etrafı tel örgülerle çevrilmiş halde yapılan bunca harcamaya rağmen kaderine terk ediliyor. En son Alacahöyük ziyaretimde gördüğüm manzara içler acısı idi. Terk edilen alandaki otlar insan boyuna gelmiş, 100 -200 ağaç kurumuş, aydınlatma direklerinin tamamı paslanıp çürümeye terk edilmiş, yapılan seyir terasları ve oturma gurupları ahşaptan olduğu için sökülmüş, parçalanmış binanın camları kırılmış, bütün alanın etrafı tel örgü içine alındığı ve bu kapıları açacak bir tane görevli olmadığı için gelen ziyaretçiler bu barajı hiçbir şekilde göremiyorlar. Şimdi birkaç görüntü ile bu alandaki son durumu size göstereceğim” dedi.

Tesisi kurtarmak için bu alanın Milli Parklar Genel Müdürlüğü içerisine alınmak istendiğini ama Ankara’daki genel müdürlük tarafından bunun reddedildiğini belirten Bilan, “Çorum OKA tarafından çıkarılan 2 milyon TL ile işbirliği yapılmak isteniyor oda reddediliyor. En son DSİ Genel Müdürlüğü bu işe el atıyor ona götürülen iyileştirme çalışmalarına bu seferde DSİ Genel Müdürlüğü olumsuz cevaplar verince bu tarihi baraj ve çevresine yapılan bu yatırımlar kendi haline terk ediliyor. Çok üzücü bir durum. Bu alan hakkındaki belirsizlik devam ediyor. Tabi Çorum’un ilgileneni olmadığı için ve bu alan gözdende ırak olunca yapılan onca yatırım heba oluyor. Düşünsenize bu baraj başka bir yerde olsa ziyaretçi akınına uğrardı. Tarihi açıdan bir çok ilklere sahip Çorum maalesef bunların kıymetini bilememiştir. Buna birde yetkililerin vurdum duymazlığı eklenince bütün değerlerimiz avucumuzun içinden kayıp gidiyor. Bu konu ile ilgili olarak bu iş Ankara’da takip edilmeli ve bu yatırım tekrar Çorum a kazandırılmalıdır. Paranın bu kadar önemli olduğu bir dönemde israf haramdır” şeklinde kaydetti.