‘Büyük üniversitelere bile ilham vermeye başladık’

MUSTAFA BURAK YALÇIN

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, düzenlediği basın toplantısı ile üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Hitit Üniversitesi’nin hedeflerinden bahseden Öztürk, Tıp Fakültesi başta olmak üzere yapılan çalışmaları ve Hitit Üniversitesi’nin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Her çalışmayı planla ve ölçülebilir olarak sürdürdüklerini söyleyen Rektör Öztürk, “Büyük üniversitelere bile ilham verir duruma gelen Hitit Üniversitesi’nin delikanlılık çağını tamamlayıp, olgunlaşma dönemine girdi.” dedi.

Açılan programların tümünün hem şehrin geleceği hem de öğrencilerin geleceği açısından planlandığının altını çizen Rektör Öztürk, pek çok alanda diğer üniversitelerin önünde olan Hitit Üniversitesi’nin 2000 öncesi kurulan üniversitelere kafa tutan bir üniversite olacağını, delikanlılık dönemini tamamlayan üniversitenin olgunlaşma döneminde olduğunu söyledi.

Önceki gün senato salonunda gerçekleşen basın toplantısında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, daire başkanları ve üniversitenin üst yönetimi hazır bulundu.

Toplantıda 2.5 saat sunum yapan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, görevi devraldığı 2 senelik süreç içerisinde yaptığı çalışmaları ve üniversitenin 2023 hedeflerini anlattı.

HOCALARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Zorlu pandemi dönemini kayıpsız geçirdiklerini ancak etkisini hissettiklerini belirten Öztürk, çeşitli başlıklar halinde yaptığı açıklamasında şunları söyledi; “Üniversite adına sadece birkaç yılı değil 15 yılı kapsayacak adamları atıyoruz. Koronavirüs salgınından etkilenen en ciddi sektörlerden birisi de yükseköğretim sektörü. Zor bir dönemi birlikte atlattık. Aşılama ve diğer tedbirlerle birlikte normal bir sürece yaklaşıyoruz. Beklentimiz gelecek dönemde inşallah yüz yüze eğitime başlamak. Pandemi döneminde toplu bir mücadele verildi. Sağlık çalışanlarımızın her biri, güvenlik güçlerimizin her biri özveriyle mücadele etti. Tıp Fakültemizin değerli hocalarına teşekkür ediyorum. Gecelerini gündüzlerine kattılar. Onların zor günlerde yaptıkları gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

HİTÜ DELİKANLILIK ÇAĞINI GEÇTİ OLGUNLUK ÇAĞINA ULAŞTI

Üniversitemiz delikanlılık çağını geçti. Olgunluk dönemine geçti. Üniversiteyi devraldığımızda öğrenci sayısı 18 bin 976 iken şu an 16 bin 687 oldu. Öğrencilerin yüzde 35’i Çorum’dan, yüzde 65’i dışarıdan geliyor. Üniversitemizin öğrenci sayısındaki temel düşüşün sebebi 2 yıllık programa yerleşip te 4 yılda bitiremeyenlerin kayıtlarını YÖK bütün üniversitelerde otomatik olarak siliyor. 4 yıllıklarda 8 yıl da bir silinir. Bizde de yaklaşık 2 bine yakın öğrencinin YÖK tarafından kaydı silindi. Yeni programlar açarak eskiye dönmeye çalışıyoruz.

TIP FAKÜLTEMİZ SAYGIN BİR NOKTAYA ULAŞACAK

Tıp Fakültemizin kurucu kadroları Ankara’dan fakültemizi kurmak üzere aramıza tecrübelerini katmak üzere gelmiş olan bir ekipti. İlk kademede gelen hocalarımızın çoğu emeklilik dönemine yaklaşınca kendileri yaptıkları planı uygulamaya geçtiler. Emekliliği gelen 8 profesörümüz hemen emekliye ayrıldı. Giden arkadaşlarımızın yerine yetiştirdiğimiz 28 doçent arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımız 4 yıl sonra profesör adayı. Tıp Fakültemizi ne kadar güçlendirirsek hem Çorum’a hem bölgeye hem sağlık anlamında hizmetlerimiz daha kalıcı hem de eğitim anlamında saygın bir yerini almış Tıp Fakültesi oluşturmuş oluruz. Planlarımızı da bu yönde yapıyoruz.

YENİ PROGRAMLAR ÇORUM’UN İHTİYACINA YÖNELİK

Her şeyi iyi yaptık diyerek geçemeyiz. Son iki yılda doluluk oranımız diğer üniversitelere göre arttı. Sağlık Hizmetleri MYO programlarını aktif hale getirdik. Lisansüstü, lisans, ön lisans programları açtık. 2020 yılı genel doluluk oranımız yüzde 94. Bu rakam diğer üniversitelerle karşılaştırdığımızda çok iyi bir başarı. 2021 yılı itibariyle yeni bölümlere kontenjan verildi. Toplam 300 öğrenci kontenjanlara girecek. Çorum merkez ve ilçelerin gelişme potansiyeline uygun yeni programlar açıyoruz. OSB’de sanayicilerimizle beraber eğitim yapacağız. Endüstri Meslek Lisesi’nin imkanlarından faydalanarak. 2 yıllık ara eleman temininde sanayicimiz artık öğrenci ile beraber onları tanıyarak, bilerek yapacak.

Un ve Unlu Mamüller Teknoloji Programı değirmencilik sektörünün istediği programdı. Özellikle istendi ve özellikle üstünde durarak yaptık. Nasip olursa mühendislik kısmında da 4 yıllığını düşünüyoruz. Lisans programını açınca değirmencilik sektörüne katkı sunacaktır. Biz bu programları düşünürken şehrimize, iş dünyasına, üretim odaklarına ne katabileceğimizi düşünerek bunu yapıyoruz. Bu şartlarda da aldığımız mesafe belli bir noktaya geldi.

YAZ OKULUNU BU YIL AÇIYORUZ

12 yıldır açılmayan yaz okulunu öğrencilerin taleplerini dikkate alarak bu yıl açıyoruz. Toplam 305 dersten yaz okulu açılacak.

UZAKTAN EĞİTİMDE İLK 5’TEYİZ

Uzaktan eğitimin alt yapısını güçlendirdik. Türkiye’de ilk 5 üniversite arasına girdik online eğitimde. Çevre illere de katkı sunabilecek kapasiteye eriştik. Muazzam bir bilişim altyapısına sahip olduk.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Hitit Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1992 yılında kurulmuş. Kampüsü bitmeyen tek üniversiteyiz. Veteriner Fakültesi temel alt yapı adımlarını atmadan açılması zor ve teknik olarak mümkün değil, ama şu anda şartlara bakacağız. Çorum Belediyesi’nin kuracağı Hayvan Hastanesi’nin kapsamına göre işbirliği yapılıp yapılmayacağını değerlendiriyoruz.

TURİZM FAKÜLTESİ

Hitit Üniversitesi Turizm Fakültesi 2015 yılında kurulmuş. Turizm Fakülteleri öğrencilerin çok tercih ettiği bir fakülte değil. Yeni bir program açmaya kalksak YÖK bize şu anda açık fakülteler yüzde 30 dolu iken siz niye yeni fakülte açıyorsunuz der.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ’NDEN VAZGEÇMEDİK

Diş Hekimliği Fakültesi 2018 yılında kurulmuş. Fiziki alt yapısı müsait değil denildi. Bu nedenle afiliasyon olması için Diş Hekimliği’nin ortak derslerinin Tıp Fakültesi laboratuvar ve dersliklerinin bulunacağı Morfoloji binasının bitmesi gerekiyor. Mevcut binası 2-3 katlı elverişli olmayan bir bina. Tıp Fakültesi Morfoloji binasını yapmadan Diş Hekimliğini iki katlı bir bina bulup kuralım demiyorum. 60 ünitelik özel yatırım talep edeceğiz. Biz diş hekimliğinden vazgeçmedik, tabi ki yapacağız. Tıp Fakültesi Morfoloji binasının temelini bu yıl sonu atıyoruz. Diş hekimliğinde de sorun yaşamayız. Çok sıkı bir ilişki ve özel bir takiple Ağız ve Diş Hastalıkları Merkezi’nin temelini de bu yıl sonu atacağız.

ÇORUM HARİKA BİR ÜNİVERSİTE ŞEHRİ

Çorum harika bir üniversite şehri. Güvenli, temiz, aile ortamı, Ankara’ya 2 saat. Bunlar bulunmaz fırsat. Burası özel konumuyla çok daha özel noktalara gelebilecek bir üniversite. Kaliteli programlarla burayı cazibe merkezi haline getireceğiz. Çorum’da böyle bir şehir. Şu anda 768 yabancı uyruklu öğrenci üniversitemizde eğitim görüyor. Binin üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Çorum için özel, nitelikli kaliteli öğrencileri çekmeye çalışacağız. Hitit Üniversitesi olarak topluma karşı vazifemizi yapıyoruz. Şehidimizin kanıyla, vatandaşın vergisiyle bize sunulan imkân var. Biz bunu geri bir şeyler olarak döndürmek zorundayız. Eğitim, öğretim bunlar bizim vazifemiz.

Uluslararasılaşmaya getirdiğimiz yeni kriterlerle kaliteli öğrencileri Çorum’a çekiyoruz. 428 yeni öğrenci oldu. Hitit TÖMER 2019 yılında yabancılara Türkçe öğretimine başladı. Gönül coğrafyamız ve yabancı ülkelerden gelen öğrencilere dünya dili Türkçe’yi öğretiyoruz. En verimli çalışan döner sermaye kuruluşumuz. Uluslararasılaşma anlamında Çorum’un nadide konumunu avantaja çevirmek için ciddi atımlar atıyoruz.

HEDEF; HER ALANDA ÇORUM’A KATKI SUNMAK

Çorum’un ve üniversitemizin önünü açacak en ciddi adımı olan Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu projede seçilen bir üniversite olduk. 15 üniversiteden 1 tanesiyiz. Hitit Üniversitesi tek bir ihtisaslaşmaya sahip üniversite. Diğer üniversitelerin ihtisaslaşma alanlarının hepsi birbirine benzer. Sadece bizim ki Makine ve İmalat Teknolojileri. Çorum’un sanayisine, iş dünyasına, istihdamına ve geleceğine katkı sunmak istiyoruz. Birincisi ve en önemlisi Çorum, orta düzey teknoloji imalatında Türkiye ortalamasının üzerinde. Yüzde 37 seviyelerindeki orta düzeydeki teknolojiyi üst düzeye çekmemiz lazım. Bu ne demek daha çok ihracat, daha çok istihdam, daha çok stratejik ürün ve daha çok gelir. İkincisi iletişim çağı yapay zeka. Hepsi üst üste geldiğinde bir ürünün katma değerini ihracattaki verimliği, ithal ikame olmasını yerli ve milli üretimde aradığımız istediğimiz boşluğu dolduracak teknolojik gelişme ve dijital dönüşüm. Üç temel sektör seçtik. Birincisi savunma sektörü. Bu konuda neler yapabileceğimizi masaya yatırdık. Savunma sanayisinin ihtiyacı olan alanda üniversitemizin katkısını göreceğiz. İkinci sektörümüz sağlık sektörü. Pandemi ile birlikte sağlığın ne kadar kritik olduğunu gördük. Sağlık teknolojileri ve imalatına bakıyoruz. İmalat alt yapımız elverişli. Yükte hafif paha da yüksek ürünler üretelim. Son olarak gıda. Bunun da sanayi ve imalatı noktasında dönüşünü sağlamamız lazım. Bu alanda katkı sunmak üzere Cumhurbaşkanlığımıza projemizi sunduk. İki temel araştırma geliştirme laboratuvarı projesi kabul görürse Türkiye’de olmayan laboratuvarları şehre kazandıracağız.

PATENT İHTİYACI OLAN HERKESE KAPIMIZ AÇIK

Çorum’a geldiğimde patent veren bir yer var mı diye sordum yok dediler, hala yok. Şu anda işadamlarımız da dahil herhangi bir patent ihtiyacı olan herkese kapımız açık. Çorum’dan faydalı model, orijinal bir fikri var bunu ticarileştirmek istiyor ya da kayıt altına almak istiyor. Buyursun gelsin ofisimize. Bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız. Sanayileşen bir şehir için önem arz ediyor. Uluslararası alanda patent alabilir hale getirdiğimizde biz klasman atlamış oluruz.

İŞADAMLARIMIZ İSTANBUL, ANKARA’DAN UZMAN GETİRMEK ZORUNDA DEĞİLLER

Çorumlu işadamlarımız İstanbul’dan Ankara’dan daha pahalıya uzman getirmek zorunda değiller. Burada yetkin, donanımlı arkadaşlarımız var. Hem maliyet, hem verimlilik hem de katkı anlamında Çorum’un kendi gücünü oluşturabiliriz. Bu anlamda Proje Koordinasyon ve Yönlendirme Ofisimizi ve Teknoloji Transfer Ofisimizi önemsiyorum.

HİTÜ MEZUNLARI SEKTÖRDE ARANAN ADAM OLSUN İSTİYORUM

Kariyer ve Mezunlar Ofisi oluşturduk. Bunu çok önemsiyorum. Hitit Üniversitesi mezunu kaliteli olsun, sektörde aranan adam olsun. Yoksa herhangi bir Hitit Üniversitesi mezunu olmasın.

BÜYÜK ÜNİVERSİTELERE İLHAM VERİYORUZ

Önümüzdeki 5 yıl boyunca üniversitemizi nasıl geliştireceğimiz konusunda fikrimiz, planımız hepsi hazır. Beş yıllık vizyonumuzu temsil eden 2021-2025 Stratejik Planımızda 5 amaç, 21 hedef ve 75 adet performans göstergesi yer almaktadır. Her bir performans göstergesi için ayrı ayrı olmak üzere toplam 251 adet eylem belirlenmiştir. Türkiye’de bu şekilde planlama yapan başka bir üniversite olduğunu düşünmüyorum. Büyük üniversitelere ilham vermeye başladık.

KUZEY KAMPÜSÜ

Kuzey Kampüsü’nde alt yapı ve ilahiyat fakültesi ikmal ihalesi yapıldı. İlahiyat bitti. Kampüs alt yapısının yüzde 78’i tamamlandı. Gelişimi önümüzdeki aylarda göreceğiz. Gelecek dönem öğrencilerimizi kampüsümüzde karşılayacağız. İİBF binasına 3 fakülteyi taşıyacağız. Dağınık üniversite tek merkezde toplanacak.

GÜNEY KAMPÜSÜ

Güney Kampüsü’nde Tıp Fakültesi Morfoloji binasının projesi hazır. İhale için gerekli kaynak alındı. Temelini bu yıl sonunda atıyoruz. Yaklaşık 2 yılda bitirmeyi hedefliyoruz.

KAMPÜS BÖLGESİNE ÜST GEÇİT, YAYA VE BİSİKLET YOLLARI

İlahiyat Fakültemiz buraya taşındığında 15 bin öğrenci olacak. HÜBTÜAM girişinde uçağın bulunduğu noktadan karşıya Karayolları üst geçit yapıyor. Kazı çalışmaları yapıldı. Bu dönem başında üst geçit hazır olacak. Yan yollar yapılacak. Belediyede bisiklet yollarını yapacak. Kuzey Kampüsü ile Çevre Yolu arasında öğrencilerimizin can ve mal güvenliği için yaya yolları olacak.

SPORTİF ALANLAR İÇİN 5 MİLYON TL KAYNAK ALDIK

Üniversitenin sportif alanları için Spor Toto’dan 5 milyon kaynak aldık. Kuzey Kampüsü, Alaca Avni Çelik MYO ve Sungurlu MYO’ya gerekli spor tesisleri inşa edilecek. Oğuz Adası’nın birinci etabı bitti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve federasyonlarla görüştük. Bakanlık ve federasyonlarla işbirliği yapılacak.

İSKİLİP MYO’YU İHALE EDECEĞİZ

İskilip MYO 2017 yılında ilçe belediyesi tarafından üniversitemize devredildi. 2021 yılı deprem yönetmeliğine uygun hale getirilen mevcut binayı yeniden ihale edeceğiz. İskilip MYO binası için erteleme, tehir etme ve geciktirme söz konusu değil.

2023 HEDEFİ

Kuzey Kampüs tamamlanınca 2023 yılı üniversite için sıçrama olacak. Samsun’da dahil bölgemizde ilk 3 üniversite arasında oluruz. ARGE’de 19 Mayıs Üniversitesi dışında rakibimiz yok. Hitit Üniversitesi olarak 2000 yılından sonra kurulan üniversitelere nitelik anlamında kafa tutmaya çalışıyoruz. Allah’ın izniyle önümüz açık.”