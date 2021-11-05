Büyükelçi OSB'ye hayran kaldı

FATİH AKBAŞ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diplomatik İlişkiler Komisyonu’nun koordinasyonunda yürütülen ‘Anadolu Ekonomi Diplomasisi’ programı kapsamında Çorum MÜSİAD’ın konuğu olan Nijerya’nın Ankara Büyükelçisi İsmail Abba Yusuf, Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrikaları ziyaret etti.

Nijerya’nın Ankara Büyükelçisi İsmail Abba Yusuf MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun ve yöneticilerle birlikte, Atılım Makina, Greyder Ayakkabı, Emta Makina, Akel Makina, Tez Oluklu Mukavva, Alapala Makina, Çakır Tarım Aletleri ve Mone Medikal firmalarını ziyaret ederek, Nijerya ile ihracat ve işbirliği imkanlarını değerlendirdi.