Buz tutan gölde çay keyfi

FATİH BATTAR

Çorum’un Laçin ilçesinde ‘Saklı Cennet’ olarak bilinen Yeşil Göl, kışın da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Gizemli güzelliği ile yaz aylarında kampçıların ve turistlerin uğrak mekanı haline gelen Yeşil Göl, kış ayında ise manzarası ve ihtaşımı ile yine büyülüyor.

Hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düşmesiyle Yeşil Göl buz tuttu. Cam gibi bir buz tabakasıyla kaplanan gölde kartpostallık görüntüler oluşurken, vatandaşlar da göl üzerinde çay keyfi yaptı.

Çok sayıda kişi göle gelerek buz üstünde yürüyüş yaptı, hatıra fotoğrafı çektirdi.