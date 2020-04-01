Buzağı destekleme başvurularında dilekçe alınmayacak

1 Nisan -15 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan 2019 Yılı 2. Dönem Buzağı Destekleme Başvuruları için dilekçe alınmayacak.

Bir defaya mahsus olmak üzere 2019 yılı için birlik üzerinden veya bireysel olarak destekleme başvurusu yapmayanlar, dilekçe vermelerine gerek olmaksızın başvuru yapmış sayılacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, "Covid 19 virüs salgını ile mücadele kapsamında üreticilerimizin evlerinde kalmalarının hayati önem arz ettiği bu salgın günlerinde, 2019 yılı 2. Dönem buzağı desteklerinden yararlanmak isteyen üreticilerimizin işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere yazılı talepte bulunmalarına gerek olmaksızın yenilenecektir. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diler, sağlıklı ve bereketli günler dilerim." dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2020, 20:09