Caddede adım atacak yer yok!

FATİH BATTAR

81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarısı sona ermesinin ardından Çorum’da cadde ve sokaklar yine tıklım tıklım oldu.

Vatandaşlar kısıtlamanın ardından ihtiyaçlarını karşılamak üzere sokaklara akın etti. Şehrin işlek caddelerinde adeta adım atacak yer kalmadı. PTT, banka, market ve mağaza önlerinde kuyruk oluşurken, polis ekipleri sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi için sık sık uyarılar yaptı.

4 günlük sokağa çıkma yasağının gece 00.00 itibariyle sona ermesiyle birlikte kendini sokağa bırakan vatandaşlar, güzel havanın da etkisiyle park ve caddelere akın etti. Gazi Caddesi’ne adeta akın ederek dolduran vatandaşların bazıları yürüyüş yaparken bazıları da alışveriş yaptı.

0-14 yaş grubuna 4 saatlik izin verilmesinin ardından vatandaşlar, çocukları ile birlikte sokaklara akın edince istenmeyen görüntüler de oluştu. Gazi Caddesi’nde adım atacak yer kalmazken, bazı vatandaşların maske takmadığı bazılarının ise sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Dünkü haberimizde ‘Yarına dikkat’ adlı haberimizde uyarımızı yapmıştık ama 4 gün boyunca evde bunalan vatandaşlar sokaklara akın edince ister istemez istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Uzmanlar uyarılarına devam ediyor. Sokağa çıkan vatandaşların mutlaka maske ve sosyal mesafeye dikkat etmesi gerektiğini ifade ediyor.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020, 16:48