Çalışkan aday olmayacağını açıkladı

Çorum Eczacılar Odası Başkanı Sönmez Çalışkan gelecek hafta sonu yapılacak Seçim Olağan Genel Kurulu’nda aday olmayacağını yaptığı yazılı basın açıklaması duyurdu.

2015 yılından bu yana Çorum Eczacılar Odası Başkanlığı yapan Sönmez Çalışkan, gelecek haftasonu yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda aday olmayacağını açıkladı.

Çorum Eczacılar Odası’nda koltuk yarışı değil, hizmet sevdası olduğunu belirten Çalışkan; “Gelecek hafta sonu yapılacak Olağan Seçimli Kongresi’nde aday olmayacağım. Bu kararımı 5-6 ay önce aldım ve bu kararımı paylaştığımda tüm paydaş kurumların yöneticileri, kararımdan vazgeçmemi istediklerinde gurur duydum. Demek ki kamu nezdinde gerçekten sevilmiş ve sayılmışız. Bizim odamızda koltuk yarışı değil hizmet sevdası, rekabet değil dayanışma gelenek olmuştur. İş oda faaliyetleri ve özel hayatımın yoğunluğundan dolayı atlayıp, paylaşmakta geç kaldığım bu kararımı kamuoyuna arz ederim.” dedi

Bir veda açıklaması yapan Çalışkan, başkanlığı döneminde yaptığı çalışmaları şu şekilde anlattı;

“Yeri geldiğinde Türkiye’de 28 tane olan ve geçtiğimiz Kasım ayında 4 ildeki merkezin kapatılması ile başlayan sonrasında da tüm Türkiye’de 3 merkezin kalmasının planlanması üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğümüzün kapatılmaması noktasında topyekün seferberlik başlattı. Tüm siyasi ve bürokratların kapılarını aşındırdık. Bu durumda önemli rahatsızlıklarda hastalarımızın tıbbi cihaz almak için Ankara’ya gitmek zorunda kalacaklarını kısacası mağduriyetlerini hissederek devreye girdik Örneğin oksijen konsantratörü gibi iadeli tıbbi malzemelere rapor çıktığında hasta önce SGK’ya gidip vefat eden hastadan kuruma iade edilmiş cihaz varsa önce ona müracaat etmeli, kurumun deposunda yoksa yoktur kaşesi basılıp, dışarıdan tıbbi cihaz ve malzemeyi tedarik yoluna gidiliyor.Bu kararı engellenmesi ve merkezimizin hizmetine devam etmesi ile hastalarımız derin bir nefes almış oldu.

Yeri geldiğinde sosyal sorumluluk ve toplumsal farkındalık için Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak ilköğretim öğrencilerini kapsayan ‘Akılcı İlaç Projesi’ ile hasta sağlığı ve kamu tasarrufu vurgulanmıştır. Biz bunu hayata geçirdikten sonra Sağlık Bakanlığı’da yıllar sonra Akılcı İlaç Projesini Milli Politikası haline getirmiştir. Benzer şekilde eşdeğer ilacın yanlış ilaç olmadığının altını çizmek için, İl Sağlık Müdürlüğümüzün desteği ile Türkiye’de bir ilk olarak ortak basın açıklaması yapılmış, ilimizin her noktasındaki billboardlara görseller asılmış, Çorumumuzun gururu AVM’mizin tüm billboardlarına dahası AHL Park’ın dış cephesindeki devasa digital ekranda ‘Eşdeğer ilaç yanlış ilaç değildir’ temalı afişimiz sergilenmiş ve bu durum tüm Eczacı Odalarımızda hayranlık uyandırmıştır. Devlet politikamızda da yer alan ve hukuken savunulan eşdeğer ilacın desteklenmesi ile milli servetin dışarı çıkmaması ve kamu tasarrufu noktasında, hasta bilincinin artırılması hususunda katkı sağlanmıştır.

Bir sivil toplum kuruluşu olarak her zaman kamunun destek olduğu Eczacı Odası’nın uzun yıllar eczanesi olmayan yerleşim merkezlerine mobil hizmet sunduğunu, Huzurevi, Engelsiz Yaşam ve Sevgi Evleri sakinleri, Cezaevindeki mahkumlar-Askeri Birliklerdeki Er/Erbaşlar gibi dışarı çıkması kısıtlı olan hasta guruplarına diyaliz hastalarına kendi taşıt ve personelleri ile yerinde hizmet götürdük. Her zaman hasta sağlığını ön planda tuttuk ve kamunun zararına da izin vermedik.

Mayıs 2019 ‘da yayınlanan Sağlık Bakanlığı’nın Genelgesi ile Eczanelerin Birinci Basamak Sağlık Kuruluşu olarak ifade edilmesi ile hakkedilen itibarın daha da arttı. Her fırsatta sağlıktaki şiddeti kınayıp, karşısında olduk.

Yeri geldiğinde Sağlıkta cazibe merkezi olmak isterken İkinci Basamak Sağlık Kuruluşu’nun eksikliği sebebi ile hastaların mağduriyetlerinin biran evvel giderilmesini savunduk. Yiyecek ekmek parası olmayan hastanın tedavisine ulaşmak için 40-45 TL taksi parasını vermesinin zor olduğunu, sabah erken saatte hekimlerin sırasının dolması ile günlerce muayene bekleyen hastaların mağduriyetini doktorların yoğun ve ağır şartlara dayanamayıp tayin olduklarını böylece sıkıntıların katlanarak arttığını, atıl halde bulunan zemini ve binası sağlam fakat ne hikmetse mevzuata göre çürük atfedilen Eski Devlet Hastanesi’nin faaliyete geçirilmesinin elzem olduğunu, sosyal sorumluluk adına siyasi ve bürokratlara bu durumun aciliyetini ilettik.

Kısacası Çorum Eczacı Odası, şehrin dinamiklerini analiz eden yani halkın nabzını tutan ve sorunların çözümü için paydaşı olduğu kamuya ellerinden geldiğince dilleri döndüğünce ileten ve çoğu zaman haklı talepleri olumlu karşılık bulan, güçlü, itibarlı bir meslek örgütüdür. Bu gücü de örgütünün arkasında tek yumruk birleşen üyelerinden ve meslek siyaseti dışında hiçbir siyaset gütmemesinden alır. Yıllardır sürdürdüğümüz onurlu mücadelelerimizde bizlere sınırsız destek olan tüm siyasetçilere, bürokratlara ve sivil toplum kuruluşlarına ve yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu sebeple 10 yılı aşkın bir süredir hizmetlerimizde bize hak ettiğimiz saygınlığımızı hissettiren başta meslektaşımız Ecz.Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ve Ahmet Sami Ceylan nezdinde tüm milletvekillerimize, Mustafa Çiftçi nezdinde tüm Valilerimize, Durak Sercan nezdinde tüm Defterdarlarımıza, Opr.Dr. Ömer Sobacı nezdinde tüm Sağlık Müdürlerimize, Ömer Tök nezdinde tüm SGK Müdürlerimize, Prof.Dr. Mesut Sezikli nezdinde tüm Başhekimlerimize, isimlerini burada sıralayamadığım tüm bürokratlara, sivil toplum kuruluşu yöneticilerine kısacası dirsek temasımızın olduğu tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkürler. Bir teşekkürde Eşdeğer ilaç noktasında AVM’sinin billboardlarını bizlere ücretsiz sunan Ahmet Ahlatcı ve değerli oğullarına. Ayrıca aldığım her kürsü konuşmamda meslektaşlarımın yıllardır yaşadığı kronik sorunlarını dile getirdiğimde bana kulak verip, ilgili Bakanlıklara iletip çözüm üreten Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyetine Başkanımız Ecz. Erdoğan Çolak nezdinde teşekkürü borç bilirim. Tabi ki görev yaptığım ve kendilerinden çok şey öğrendiğim başkanlarım Ecz. E. Şefkat Güler ile Ecz. Süleyman Koca’ya özellikle başkanlık dönemlerimde yanımda olan arkadaşlarım başta olmak üzere tüm Yönetim Kurulu arkadaşlarıma, odamın tüm kurul ve komisyonlarında görev alan meslektaşlarıma, fedakar oda personellerime, tüm meslektaşlarıma dahası bu kutsal görevimizde kendilerini ihmal etmeme rağmen hep destek olan eşim, kızlarım, tüm ailem, dostlarıma ve emektar eczane çalışanlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım.”