Çalışma izni olmayan yabancı çalıştıranlara ceza

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ömer Tök, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür’ü ziyaret ederek hem Ahilik Haftası'nı kutladı hem de yeni çıkan yasa ve yönetmelikler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan SGK İl Müdürü Ömer Tök, 5 ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinin işçilerine yapacakları ödemelerin banka aracılığıyla gerçekleşmesinin zorunlu olduğunun altını çizerek, çalıştırılan işçilerin ücretlerinin eksik bildirilmesi durumunda bunun kayıt dışı istihdam olarak değerlendirileceğini kaydetti. Bu durumda sigortalı başına her ay için 2 asgari ücret tutarında ceza uygulanacağını vurgulayan Tök, "Ayrıca çalıştırılan işçilerin meslek kodları işyerinde fiilen yaptıkları işe uygun bildirilmelidir. Aksi durumda her sigortalı için 1 asgari ücret tutarında ceza ile karşılaşabilirsiniz." dedi.

SGK’ya bildirilen işçilere ait sosyal güvenlik primlerinin takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gerektiğini ifade eden Ömer Tök, prim ödemelerini kurumun anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla veya kredi kartı ile yapılabileceğini dile getirdi. Tök, "Ülkemizde işverenlerin üzerindeki mali yüklerini azaltarak kayıtlı istihdamı artırmak amacıyla 17 farklı sigorta primi teşviki uygulanmaktadır. Bu teşvikler neticesinde, sosyal güvenlik primlerinin önemli bir kısmı devletimiz tarafından karşılanabilmektedir. Teşviklerden yararlanmak isteyen tüm işverenlerimizi kurumumuza bekliyoruz.” diye konuştu.

İşçinin iş kazası geçirmesi durumunda derhal kolluk kuvvetlerine ve kazadan sonraki 3 iş günü içerisinde SGK'ya bildirilmesi gerektiğini de anlatan Tök, bu bildirimin yapılmaması durumunda işyerinin tehlike sınıfına göre 11 bin 425 TL'ye kadar idari para cezası ile karşılaşılabileceğini belirtti.

Çalıştırılan kişi yabancı ise önceden çalışma izni alınması gerektiğine de dikkat çeken Ömer Tök, çalışma izni olmadan çalıştırılan yabancı işçiler için 8 bin 821 TL idari para cezası uygulandığını da sözlerine ekledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇECOB Başkanı Recep Gür ise, bilgilendirmelerinden dolayı SGK İl Müdürü Ömer Tök'e teşekkür ederek, esnaf ve sanatkarların herhangi bir cezai işlemle karşılaşmamaları için yasa ve yönetmeliklere uymalarını istedi. (Haber Merkezi)