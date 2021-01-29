Çanakkale Savaşları mobil müzesi Çorum’da

M.BURAK YALÇIN

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesinin 57. durağı Çorum oldu.

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Uzunoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül de 2 gün boyunca Saat Kulesi önünde ziyaretçilerini ağırlayacak olan gezici müzeyi ziyaret etti.

HEDEF 1 MİLYON ZİYARETÇİYE ULAŞMAK

Ziyarette müzeyle ilgili bilgi veren Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi Organizasyon Koordinatörü Engin Karataş, tırın bu zamana kadar 80 bin kişiyi misafir ederken ülke genelinde de 1 milyon ziyaretçiye ulaşma hedefinde olduğunu belirterek, “Müzemizin içerisinde 7 ayrı vitrin bulunmakta bu vitrinlerde Çanakkale savaşları anlatılmakta. Vitrinlerin içerisinde savaş eserleri görseller ve dış sesle beraber Çanakkale savaşları ziyaretçilerimize tanıtılmaktadır” dedi.

VALİ ÇİFTÇİ: ÇORUMLULARI MÜZEYİ GEZMEYE DAVET EDİYORUM

Müzeyi gezen Vali Mustafa Çiftçi de mobil müze sayesinde o günleri tekrar hatırlamış olduklarını ve tüm Çorumluları bu müzeyi gezmeye davet ederek, şunları söyledi: “Çanakkale, tarihin görmüş olduğu en kanlı savaşlardan biridir. Osmanlı Devleti ile itilaf devletleri büyük bir savaşa tutuştu. 250 bin şehit verdik. Allah cümlesine rahmet etsin. Mobil müzemizi gezerek o tarihi günleri tekrar hatırlamış olduk. Bütün Çorumluları mobil müzeyi ziyaret etmeye davet ediyorum. Bugünlere kolaylıkla gelmedik. Çanakkale Savaşından sonra yine 15 Temmuz gibi tarihin en büyük kanlı girişimine sahne oldu milletimiz. Milletimizin feraseti ile de bu kalkışmayı atlattık.”