Çankaya Belediyesi'nden konut ve arsa satışı

Çankaya Belediyesi'nden konut ve arsa satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Çankaya Belediyesi, mülkiyetindeki konut ve arsaların satışı için ihale düzenleyecek. 

7 adet konut ile 11 adet arsanın satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla yapılacak. İhale 23 Aralık 2021 tarihinde Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 9.kat Kızılay/Ankara adresindeki Çankaya Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak.

İhale ile ilgili şartname, çalışma saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilecek. 

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