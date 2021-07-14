Çankırı sınırına kadar sathi kaplama yenileniyor

FATİH AKBAŞ

Çorum-Çankırı yolunun sathi kaplaması yenilenecek.

Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov ile İskilip ve Bayat’ta yürütülen yol çalışmalarını inceleyen AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum-Çankırı yolunda sathi kaplama çalışmalarının başladığını açıkladı.

İskilip Sanayi Kavşağı’ndan Çankırı il sınırına kadar olan kesimde sathi kaplamanın yenileneceğini belirten Milletvekili Kavuncu, “43 km’lik yolun 30 km’sinde bu sene sathi kaplama yapılacak. Kazaların önlenmesi için önemli olan bu çalışmaya Kurban Bayramı nedeniyle bir süre ara verilecek ve tatilin ardından yeniden başlayacak ve Ağustos ayında bitecek” dedi.

Milletvekili Kavuncu, sathi kaplama çalışmasından dolayı Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.