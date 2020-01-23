‘Cansuyu’ olmaya devam

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çorum Temsilciliği, yardım kolileriyle ihtiyaç sahiplerini sevindirmeye devam ediyor.

Kış ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ortalama ağırlığı 21 kilogram olan ve içerisinde bakliyat bulunan paketler dağıttıklarını belirten Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, “Kar yağışı demeden bu hafta da ihtiyaç sahiplerini bir nebze de olsa mutlu etmeye çalıştık. Yardımlarımız sadece ramazan ayı içerisinde sınırlı kalmıyor. Bu yardımlarımızı hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle gerçekleştiriyoruz ve hayırlarını ulaştırmaya vesile oluyoruz.” dedi.

Hayırseverleri gerçek muhtaçlara ulaştırabilmek için, ihtiyaç sahiplerini tespit ederken azami gayret içerisinde olduklarını söyleyen Öztekin, “Bizden yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı önce resmi kaynaklardan araştırıyoruz. Herhangi bir engel olmadığını öğrendiğimiz zaman ise mahallelerine giderek muhtardan, komşularından, bakkaldan bilgi istiyoruz. Daha sonra ise bu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine giderek onları mekânlarında ziyaret ediyoruz. Durumlarını görüyoruz ve ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Daha sonra yönetim olarak istişare edip gereken yardımı yapıyoruz.” dedi.