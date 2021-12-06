HURŞİT BOZKURT

Zeynel Kaleli’nin sahibi olduğu Carmen Premium Pastane hizmete açıldı.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, Lokantacılar Odası Başkanı Burhan Balcı ve çok sayıda davetlinin katıldığı açılış töreninde, davetliler Zeynel Kaleli ve çalışanlarına hayırlı olsun dileklerini iletti.

1993 yılından beri sektörün içerisinde olan Zeynel Kaleli, pastane çatısı altında imal edilen tüm ürünlerin Carmen Premium’da Çorumlular’ın damak tadına sunulacağını, kalite ve lezzet konusunda iddialı olduklarını belirterek, hem imalat hem de kafe hizmetiyle müşterilerine hizmet sunacaklarını belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Carmen Premium Pastane Bahabey Caddesi 20/A adresinde hizmet vermeye başladı.