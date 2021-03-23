Çat Belediyesi 11 memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Tokat İli Çat Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır.

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için başvuru belgeleriyle, 22/04/2021' dan 26/04/2021 Pazartesi günü saat 16.00' ya kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler.

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