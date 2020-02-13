Çatak’ta kapanan yollar ulaşıma açıldı

Çorum İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ekipler, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerden biri olan Çatak’ta kapanan yolları ulaşıma açtı.

Kar püskürtme aracı ve Greyder ile yapılan yoğun çalışma sonucu Çatak Bölgesi’nde yer alan verici yolu ve diğer köy bağlantı yolları ulaşıma açıldı.

Özel İdare’den yapılan açıklamada; “Karla mücadele yapılan bölgelerde vatandaşlarımızın daha rahat seyahat edebilmeleri için Çorum İl Özel İdaresi tarafından 7/24 esaslı çalışmalar devam ediyor.” denildi.