Çatıdan düşen genç hayatını kaybetti

Çorum’un Bayat ilçesi’ne bağlı Yukarıemirhalil köyünde, komşusunun evinin çatısını onarmaya çalışan 19 yaşındaki B.O, 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, köyde ikamet eden 19 yaşındaki B.O. komşusunun evinin çatısını onardığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı düşerek hayat tehlikesi olacak şekilde yaralandı.

Çatıdan düşen genç, olay yerine gelen 112 ambulans ekipleri ile birlikte Bayat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatıyla OYi Timi tarafından olay yerinde gerekli incelemeler ve otopsi işlemleri yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2019, 12:17