Cemil Demirkan hayatını kaybetti

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Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarından Cemil Demirkan (53) vefat etti.



Boğabağı Köyü’nden gelme merhum Mustafa Demirkan’ın oğlu, Enver Demirkan ve Nevin Avşar’ın kardeşi, Sedef, Mustafa ve Ömer Demirkan ile Şeyma Bener’in babası Cemil Demirkan, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Merhumun cenazesi bugün Cuma namazını müteakiben Ulucamii’de kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.



HAKİMİYET, Cemil Demirkan’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.