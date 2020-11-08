Cengiz Özkader vefat etti

M.BURAK YALÇIN

Çorum'un tanınan ve sevilen isimlerinden Çorum Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Cengiz Özkader hayatını kaybetti.

Bir süredir Ankara Hacettepe Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Özkader'in bu akşam hayatını kaybettiği öğrenildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Özkader için sosyal medya hesabından taziye yayınladı.

Başarılı bir mesai arkadaşını kaybettiğini dile getiren Başkan Aşgın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İnnâ lillâhî ve innâ ileyhi râciûn.

Yazı İşleri ve Sosyal Yardım İşleri Müdürümüz Cengiz Özkader Ağabeyimiz Rabb'ine yürüdü. Güzel bir insanı, güzel bir dostu ve dava adamı başarılı bir mesai arkadaşımızı kaybettik. Mekanı cennet olsun."

CENGİZ ÖZKADER KİMDİR?

1967 yılında Çorum’ da doğdu. Lise Tahsilini İmam Hatip Lisesinde, Yüksek öğrenimini Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde devam etti. Muğla ve Bursa da öğretmenlik görevlerinde bulundu. Uludağ Üniversitesinde İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalında master programını bitirdi. Kısa dönem askerlik görevinden sonra 1997 yılında Çorum Belediyesine geçiş yaptı. Belediyede sırayla, Eğitim Kültür Sosyal İşler Müdürü, Özel Kalem Müdürü, Başkan Yardımcılığı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü, Bilgi İşlem Müdürü, Sosyal Yardım İşleri Müdürü görevlerinde bulundu. Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Özkader, evli ve 3 çocuk babasıydı .

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020, 23:06