Cephe Sağlıklaştırması projesinde yeni adım

Çorum Belediyesi’nin Tarihi Kent Meydanı projesi kapsamında başlattığı Dikiciler Arastası Restorasyonu ve Cephe Sağlıklaştırması projesi kapsamında işyerlerinin restorasyonu başladı.

Proje hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, seçim vaatlerinden biri olan Saat Kulesi çevresinin tarihi görünüme kavuşturulması için başlatılan çalışmaların devam ettiğini belirterek, Çorum’un tarihi ve kültürel değerlerini koruma noktasında büyük bir hassasiyetle çalıştıklarını söyledi.

Saat Kulesine bakan dükkânları 100 yıl önceki görünümüne kavuşturmak için cephe iyileştirmesinin hayata geçirildiğini kaydeden Başkan Aşgın, “Şehrimizin çehresini değiştirecek ve turizmini de canlandıracak olan Kültür Yolu projemizi gerçekleştirmek adına önemli adımlar atıyoruz. Kültür Yolu projesinin bir uzantısı olarak Saat Kulesine bakan dükkânları 100 yıl önceki görünümüne kavuşturmak için cephe iyileştirmesi projemiz başladı. Tarihi ve kültürel alanlarda yapılan çalışmaların şehrin kültürüne ve tarihi dokusuna önemli katkılar sunacağını düşünüyoruz.”dedi.

Saat Kulesi’ne bakan dükkanların Cephe Sağlıklaştırması projesi kapsamında 14 iş yerinin cephelerinin sağlıklaştırmasının yılsonunda bitirilmesi hedefleniyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2021, 19:02