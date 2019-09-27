Ceren Hoca’nın katiline ağırlaştırılmış müebbet istemi

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi’yken uğradığı saldırı sonucunda görevi başında katledilen hemşehrimiz Ceren Damar Şenel’in davası dün Ankara’da görülmeye başlandı.

Öğrencisi tarafından öldürülen Çorumlu akademisyen Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı için ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan İsmail Hikmet (23) ile öldürülen Şenel'in annesi Feyzan, babası Mustafa, kız kardeşi Selin Damar, eşi Levent Şenel ve ailenin diğer yakınları ile tarafların avukatları katıldı.



STK’LARDAN ADALET ÇAĞRISI

Sabahın erken saatlerinde çok sayıda sivil toplum örgütü, kadın hakları ve duruşmayı izlemek isteyen vatandaşlar Ankara Adliyesi’ne geldi. Duruşmayı izlemek için salona çıkan birçok izleyici, yer kalmaması sebebiyle duruşma salonuna alınmadı.

Şikayetçi aileyi gönüllü avukatların temsil ettiği duruşmayı, Çankaya Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi takip etti.

Müdahillik taleplerinin karara bağlanmasının ardından sanık Hikmet'in savunmasının alınmaya başlanmasıyla duruşmaya devam edildi.



AİLEDEN AÇIKLAMA

Ceren Damar Şenel'in ailesi, duruşma öncesinde adliye önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Baba Mustafa Damar, kızının silahla vurulup yere düştükten sonra bıçaklandığını belirterek, "Bugün buraya, iki el silahla vurulup yere yığılmasına rağmen özel yapılmış 28,5 santim uzunluğundaki bıçakla kızımı 17 bıçak darbesiyle sırtından kalleşçe vurarak katleden bir canavarın davasını görmeye geldik." diye konuştu.

Baba Damar, sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda da kızını anlatarak, "Adalet arayan bir babayım. Kızım hırsızlığa ve haksızlığa izin vermediği için katledildi. Adalet arayışımı ömrümün sonuna kadar sürdüreceğim. Bize destek veren herkesi #CerenHocaİçinSusma etiketini sosyal medya hesabından paylaşmaya davet ediyorum. Bu süreçte bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. (A.A.)