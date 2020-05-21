Çerkes sürgünü 156. yılında

Çorum Kafkas Kültür Derneği, Çerkes soykırımının 156. yıldönümünde sürgün sürecinde açlık ve susuzluktan yaşamını yitirenleri andı.

Dernekten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çarlık Rusyası’nın, stratejik açıdan önemli gördüğü Kafkaslar’dan Çerkes halkını sürgüne göndermesinin üzerinden 156 yıl geçti. Rusya’nın Karadeniz sahiline inme politikası gereği Kuzey Kafkasya’yı ele geçirme amacıyla 1556’dan itibaren başlattığı Kafkas-Rus Çarlığı savaşı 308 yıl sürdü.

Tarihin en acı olaylarından olan 'Çerkes Sürgünü' ise 156 yıl önce Kafkas halklarının 21 Mayıs günü öz yurtlarını terk etmeye zorlanarak, ağır koşullarda büyük kayıplar verdikleri, hüzünle hatırladığımız bir trajedidir. Fakat tüm baskılara, dağılmışlığa, acılara karşın Çerkesler varlıklarını ve kimliklerini koruyor ve yaşatıyorlar.21 Mayıs, Çerkes halkının yaşama direncinin ifadesidir. Direniştir, başkaldırıdır, diriliştir.21 Mayıs, halkımızın belleğine kazınan tüm bu acıları, savaşları, insanlık dışı uygulamaları dünyaya haykırmak istediğimiz gündür.21 Mayıs, dün, bugün, yarın perspektifinde ulusal-kültürel kimliğimizi yaşama ve yaşatma isteği ile geleceğe ışık tuttuğumuz günlerdir.21 Mayıs, birbirinden koparılmış halkın farklı coğrafyalara dağıtılsa bile, birlikte yaşama irade ve arzusunu haykırdıkları günlerdir.21 Mayıs Diaspora ile Anavatandaki kardeşlerin yüreklerinde eş zamanlı yanan bir kor ateştir ve bu ateşin yaktığı yürekler mutlaka bir gün ortak geleceklerini kuracaktır.

Soykırım ve sürgünün acısını yüreğinde hisseden tüm Çerkesleri ve Çerkes dostlarını bu anlamlı günlerde beraber olmaya çağırıyoruz.156. yılda Karadeniz'in iki yakasındayız.Adalet için, kültürümüz için, vatanımız için...Çerkesler, tarihin en eski zamanlarında beri yaşadıkları Kafkasya'nın yerli halkıdır. Bir insanın telaffuz edebileceği hemen hemen tüm sesleri içeren özgün bir dilleri vardır. Çerkesler, Kafkas dağlarının güzelliğini, cesaretini, görkemini ve gizemini yansıtan büyüleyici bir kültür geliştirmiştir. Çerkesler tarih boyunca ülkelerini ve bağımsızlıklarını pek çok saldırgana karşı savunmuştur. Hiçbir zaman işgalcilere boyun eğmeyen Çerkesler, 1864'de tamamlanan Çarlık Rusyası'nın istilasına kadar anayurtlarında yaşamıştır. Günümüzde Kafkasya'daki cumhuriyetlerin yanı sıra Türkiye, Ürdün, Suriye, Mısır, İsrail, Avrupa ülkeleri ve ABD'de 4p dan fazla ülkede önemli sayıda Çerkes nüfusu bulunmaktadır.”