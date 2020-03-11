ÇESOB’tan siyasi partilere hayırlı olsun ziyareti

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, geçtiğimiz günlerde kongreleri gerçekleşen siyasi partilerin İl ve Merkez İlçe Başkanlıklarına seçilen isimleri ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

ÇESOB Başkanı Recep Gür beraberinde Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ve bazı esnaf odası başkanları ile birlikte ilk olarak AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar’ı ziyaret ederek, yeniden Merkez İlçe Başkanı seçilmesinden dolayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Başkan Gür ve beraberindekiler daha sonra sırasıyla CHP İl Başkanlığına seçilen Mehmet Tahtasız’ı, Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Ulaş Tokgöz’ü ve son olarak İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığına yeniden seçilen Erkan Yıldız’ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, Birlik olarak demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilere eşit mesafede durduklarını belirterek, tüm siyasi partilerin ülkemizin menfaat ve çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini bildiklerini ve bu yüzden demokrasilerde çoğunluk ve çok sesliğinin olmasının da ülkemize ayrı bir renk ve güzellik kattığını kaydetti.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ve beraberindeki heyet ayrıca MHP İl Başkanı Agah Karapıçak’a da nezaket ziyaretinde bulunarak, ülke gündemine dair ve esnafların içinde bulunduğu son durum hakkında değerlendirmelerde bulundular.



