Cevat Olçok’tan büyük destek

EROL TAŞKAN

Türkiye’nin gündemine oturan #HerkesYapamaz II tanıtım filmine en büyük destek ARTER Reklam Başkanı hemşehrimiz Cevat Olçok’tan geldi.

22 ilde 3 bin 200 bilbord reklamı ile mali değeri 2 milyon TL’yi aşan ciddi bir katkı ile kampanyayı tüm Türkiye genelinde duyuran hemşehrimiz Olçok, Çorum’un tanıtımı için fedakarlıktan kaçınmadı. Kendisinden beklenilen katkıyı #HerkesYapamaz’ın birinci filminde de fazlasıyla yapan hemşehrimiz Olçok, ikinci filmde, katkısını adeta zirveye çıkardı.

Valilik tarafından yapılan, Hitit Üniversitesi, Çorum Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ÇESOB, Arter Reklam, Halk Bankası ve Kültür ve Turizm Derneği katkılarıyla, Bir Medya’nın başarılı ekibi tarafından hazırlanan herkes yapamaz temalı ikinci kısa filmle birlikte, Çorum’un imajına yakışır doğru bir çalışmaya daha başarıyla imza atıldı.

Tüm Çorumlular’ın gönlünü fetheden bu çalışma serisi, Çorumlular kadar izleyen herkesin beğenisini kazandı. Hepsi bir dakika olarak gözüken bu çalışma, perde arkasında büyük bir emek ve özveriyi barındırıyor. Birlikteliği, inanmışlığı ve Çorum paydasında elele vermenin en güzel örneklerinden birisi haline gelen çalışmanın üçüncü bölümü, bugünden merakla beklenmeye başlandı.

Bu projenin hayata geçmesinde emeği ve katkısı olan, yüreğini ortaya koyarak, tüm Çorumlular’ı gururlandıran herkesi kutluyoruz. darısı devamına olsun inşallah. Bu memleket her daim insanının yiğitliği, ülkeye kattığı değerleri, birlikteliği, kardeşliği, üretimdeki başarısı ve huzuru ile tanınmayı hakediyor. 15 Temmuz Şehitlerimiz’e atfedilen bu başarılı çalışma vesilesi ile tarih boyunca bu topraklarda yetişip, ülkesi ve vatanı uğruna canını ortaya koyan yiğitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2019, 12:48