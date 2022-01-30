‘Çevre Yolu taşınmalı, acılara son verilmeli’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, “Mevcut çevre yolu artık taşınmalı, bu acılara biran önce son verilmeli.” dedi.

Geçtiğimiz cuma günü Çevre Yolu İlim Yayma Kavşağı’nda meydana gelen üzücü kazada 13 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiğini hatırlatan CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, “Daha kaç kişinin canı yanacak, daha kaç ailenin ocağına ateş düşecek? Yetkililer neden hala önlem almıyor?” diye sordu.

Mevcut çevre yolunun o bölgedeki yoğun yapılaşmadan dolayı şehir içerisinde kaldığını ve o bölgede yoğun bir nüfus hareketliliği olduğuna değinen Tokgöz, bu yüzden ya çevre yolunun taşınması ya da çevre yolunda yayaların rahatlıkla karşıdan karşıya geçebileceği üst geçitlerin yapılması gerektiğini kaydetti.

‘BÖYLE ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞI OLMAZ’

Çevre yolunun şehir içerisinden değil de şehir dışından geçmesi gerektiğine vurgu yapan Tokgöz, “Çevre yolu yapılırken gelecek öngörülmeden dönemin siyasileri tarafından sadece bir rant uğruna o bölgeye kaydırıldı. Böyle bir şehircilik anlayışı olmaz. Yine aynı yanlışları günümüzde de yaşıyoruz. Hastane ve stadyum bunlara en güzel örnektir.

1/100.000 ölçekli planımızda var olan ancak hiç bir şekilde yapımına başlanmayan Güney çevre yolumuz var. Nitekim var olan niteliksiz imar planlarımızda şehrimiz öngörüsüz bir şekilde farklı noktalara doğru büyümüş ve mevcut çevre yolu şehrin içinde kalmıştır. Belediye Meclis üyelerimizin defalarca kez uyarılarına rağmen bu önerilerimiz dikkate alınmamıştır.

Şehrin Güney’i senelerdir maalesef üvey evlat muamelesi görerek bu plan hala hayata geçirilmemiştir. Şayet geçirilmiş olsaydı bu tür üzücü kazalar da yaşanmamış olacaktı.

Şehrin Güney aksına yapılacak olan bir çevre yolu kurtarıcı olacak ve şehrimizin önünü açacağı gibi birçok problemde böylece ortadan kalmış olacaktır.” dedi.

Acılı aileye başsağlığı dileyen Ulaş Tokgöz, “Temennimiz bu uyarılarımızın bir an önce dikkate alınmasıdır. Yavrumuza Allah’tan rahmet diliyor, ailemizin acısını da yürekten paylaşıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” diye konuştu. (Haber Merkezi)