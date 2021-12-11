Çevre Yolu’na yapılacak köprülü kavşak böyle olacak

FATİH BATTAR

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Çorum-İskilip yolu 2.kilometresinde çevre yolunun bulunduğu noktaya yapılacak seviyeli kavşağın ihalesi yapıldı.

Çevre yolunun şehir içinde kalması nedeniyle her gün problemlerin yaşandığı Çevre Yolu’nda Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından köprülü kavşak yapılacak. Projenin ihalesi yapıldı ve projenin görselleri de belli oldu.

Yapılacak proje ile 100 bin nüfuslu Ulukavak Mahallesi’nin sorunu çözülecek. Osmancık Köprüsü- İlim Yayma Kavşağı’nda yaşanan sıkışıklıklar önlenecek ve Samsun’dan-Ankara’ya gidenler artık daha rahat seyehat edebilecek.

Aynı zamanda yeni İskilip ve Osmancık yollarını da birbirine bağlayacak bağlantı yolları, sanat yapıları ile 8 ilçenin ulaşımının yanı sıra şehir içi trafiğini de büyük oranda rahatlayacak.

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2021, 15:01