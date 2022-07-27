Çevre yolunda ‘Sessiz Çığlık’ eylemi!

FATİH BATTAR

Çorum’da çevre yolunda yaşanan ölümlü kazaların önüne geçilmesini isteyen vatandaşlar, Pazartesi Pazarı içinde basın açıklamalı eylem yaptı.

Yetkililere tepki gösteren vatandaşlar, ‘Daha kaç canımız daha gidecek’ diyerek çevre yoluna çözüm bulunmasını istedi.

'Başka Canlar Yanmasın Sessiz Çığlığa Sen De Destek Ver’ yazılı pankartla eylem gerçekleştiren vatandaşlar, çevre yolunda hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Eyleme katılan Ulukavak Mahallesi Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç, geçtiğimiz günlerde çevre yolunda yaşanan feci kaza sonrası anne ve kızının hayatını kaybetmesinin ardından dernek ve vatandaşlar olarak eylem kararı aldıklarını söyledi.

Çevre yoluna bir çözüm bulununcaya kadar “Sessiz Çığlık” adı altında oturma eylemi yapacaklarını belirten Kılıç, basın açıklaması ve eylemlerle yetkililere seslerini duyurmak istediklerini söyledi.

Çevre yolunda başka canların yanmaması, başka ailelerin ocağına ateş düşmemesi için biran önce önlem alınmasını gerektiğini ifade eden Kılıç, tüm Çorum halkını eylemlerine destek vermeye davet etti.

Annesini ve kardeşini çevre yolunda yaşanan kazada kaybettiğini belirten Cafer Kılıç isimli bir vatandaş ise yetkililere sitem etti.

Kılıç; “Ben burada annemi ve kardeşimi kaybettim. İkisinin de suçu yoktu. Daha çok canlar yanacak burada. Daha geçtiğimiz günlerde iki vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Buraya artık ne yapılacaksa yapılsın.” dedi

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022, 14:20