‘Çevre yolunun ilk önlemi pazartesi pazarının kaldırılması olmalı’

EROL TAŞKAN

Çevre Yolu’nda yaşanan trafik kazalarının artması üzerine toplumun tüm kesimleri, konuya çözüm getirmek için düşüncelerini paylaşırken, dikkat çekici bir öneri de isminin açıklanmasını istemeyen bir iş adamından geldi.

Pazartesi Pazarı’nın mevcut yerinden kaldırılıp, Buhara’da kurulan Perşembe Pazarı’na taşınmasını ve Perşembe Pazarı’nın Pazartesi ve Perşembe Günleri kurulmasını önerdi.

Çevre Yolu’nun taşınması dahil olmak üzere, bölgede her türlü çözüm yollarının devreye alınmasının gerekliliğine vurgu yapan iş adamı, “Mevcut trafik yükünü çekmekten uzak olan ve çevre yolu vasfını çoktan kaybetmiş olan bu güzergahta, bir de pazar yerinin kuruluyor olması riski daha da büyütüyor. Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde pazartesi pazarı için yer bulunabilir. Daha da olmazsa Perşembe Pazarı’na pazartesi günleri açılmak üzere taşınabilir.” dedi.

Söz konusu yolun battı çıktı kavşaklarla rahatlatılacağını söyleyen iş adamı, EDS’nin katkı sağlayabileceğini ancak kırmızı ışıkların durduramadığı sürücüleri ve freni patlayan araçları durdurmanın bu yolla mümkün olamayacağını hatırlatarak, köklü ve net çözümlerin uygulamaya geçmesi gerektiğini ifade etti.

Çorumlu iş adamı konuya ilişkin görüşlerini paylaştığı açıklamasında şunları söyledi; “EDS mutlaka olmalı fakat, EDS tek başına çözüm değildir. Pandemide Pazar yeri nasıl kalkıyorsa, bugün de yaşanan can kayıplarını önlemek için pekala iptal edilebilir. Bir oto yolunun yanına pazar yeri kurulamaz. Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde boş alanlar var, orası Pazar yeri olarak hizmete alınabilir. Daha da olmaz ise son çare Perşembe Pazarı, hem Perşembe hem de pazartesi günü de kurulabilir. Ortada can meselesi varsa, her türlü olağanüstü kararlar devreye konulabilir. Yeterki farklı kaygılardan kurtulalım ve samimice çare arayalım. Hiçbir konu candan ileri değil. Bunları dile getirmekteki maksadım kimseyi eleştirmek değil, kimse söylediklerimde de farklı niyetler aramasın. Sırf bu nedenden dolayı ismimi açıklamıyorum, niyetimiz bu memlekete aşık ve bu memlekette yaşayan bir birey olarak aklımıza gelen çözüm önerilerini paylaşmak. Bu derdin çözümüne küçük de olsa katkıda bulunmak gayesindeyim. Çorum’un tümü el birliği edip, insanlarımızın canını riske atan bu konuda seferber olmalıdır. Alınacak önlemlerin uygularken, vatandaşlar olarak bizlere biraz daha uzun mesafelere yürümek ve sürücüler için de biraz daha uzun mesafeli yolları kullanmak düşebilir. Bunu şikayet konusu yapmadan, üzerimize düşen şahsi fedakarlıkları yerine getirerek, meselenin çözümüne katkı sağlamalıyız.”

Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2022, 18:34