‘Ceza ve Tevkifevleri personelinin özlük hakları iyileştirilmeli’

Çorum eski Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, Adalet Bakanlığı’na bağı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan kurumlarda çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

İnsan hayatını hedef alan gizli bir düşman olarak anlatılabilecek Kovid-19 isimli salgın hastalığın dünyada ve ülkemizde etkisini sürdürdüğünü belirterek açıklamasına başlayan 22.Dönem CHP Çorum Milletvekili Av. Feridun Ayvazoğlu, “Bu süreçte tüm sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanlarına, kamu ile özel kurum ve kuruluşlarda görevlilerine canla başla yürüten çalışanlara emek ve özverili çalışmaları nedeniyle minnet ve şükran borçluyuz. Devletimizin bu yolda gösterdiği çaba ve çalışmalarında takdire şayan olmasından dolayı da müteşekkiriz” dedi.

14 Nisan 2020 tarihinde yasalaşan ve kamuoyu ile cezaevlerini yakından ilgilendiren infaz kanunu ile onbinlerce hükümlünün tahliye edildiğini dile getiren Ayvazoğlu, “Aynı yönden bakıldığında ise mesele ülkemizdeki tüm cezaevleridir. Zira yapısını insan topluluğunun oluşturduğu sosyal hukuk devletinde toplumsal barışın sağlanabilmesi için zorunlu olan bu kurumları ve çalışanları da görmezden gelinemez. Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan bu kurumlarda ki görevliler işleri gereği hükümlü ve tutuklularla aynı mekanları paylaşıyorlar. Yerine göre gece gündüz aynı havayı soluyan kısmen karantina koşullarında da yaşayan infaz koruma memurlarıyla, müdürleriyle, sağlıkçılarıyla, psikososyal servis görevlileriyle, din ve eğitim görevlileriyle hizmet veren tüm personelin de takdir edilmesi gereken bir durumdur” ifadelerini kullandı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan kurumlarda çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini kaydeden Ayvazoğlu, “Cezaevi personelinin beklenen iyileştirmelerinin çözümü için sayın iktidar milletvekilleri tarafından yapılacak ciddi ve kapsamlı çalışmaların gerek TBMM’de gerek Cumhurbaşkanlığımız nezdinde sıkça dile getirilmesi arzumuzdur. Bu vesile ile ülkemizin halen yaşadığı Kovid-19 salgınından biran önce kurtularak sağlığıyla eğitimiyle, sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla, turizmiyle kısacası her yönüyle bunu art niyetli kişilerin fırsatı ganimet bilme anlayışı gibi kap-kaç girişimlerine olanak vermeksizin ülkeler arasında sadece ülkemiz lehine fırsata dönüştürülmesi ile toplumsal barış birlik ve beraberlik içerisinde en büyük dileğimizdir” diyerek açıklamasını tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2020, 12:07