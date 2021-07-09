Ceza yemeden akıllanmıyoruz!

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan asılsız ihbarlar için idari para cezası uygulanmaya başlandı.

Merkezin, asılsız ihbar dışında kalan taciz, küfür içerikli konuşma, müzik dinletme, sessiz çağrı, arayıp kapatma vb. gereksiz aramalarla meşgul edilmesi, çağrı alıcı personelin görevini yapmasının engellenmesi, çalışma veriminin düşürülmesi ve acil yardım hizmetinin sunulmasında zaman ve kaynak kaybına neden olan aramalar da, ‘emre aykırı davranış’ kapsamında değerlendirilerek 112 acil çağrı hattını gereksiz yere meşgul edenler hakkında Çorum Valiliğince idari yaptırım uygulanacak. Ayrıca fiilleri Türk Ceza Kanunu kapsamına girenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

27 Ocak 2021 tarihinde faaliyete geçen Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi, bu zamana kadar yaklaşık 235 bin çağrı aldı. Bu çağrıların, malesef %80’i asılsız ve gereksiz çağrı oldu. Yani biz toplum olarak, milletin canına ve malına fütursuzca kastedecek duruma geldik!

Düşüncesizce yapılan bu aramaların, acil yardım bekleyen birçok vatandaşa yapılacak hizmeti geciktirdiğini ve hatta canına mâl olabileceğini anlayamayan bazı aymazlar için tek yol yine para cezası oldu...

Benzer durumu yakın zamanda koronavirüsle mücadelede de yaşadık. Çoğu vatandaşımız maske takma zorunluluğunun başladığı ilk zamanlarda sıkı denetim görmeyince maskeleri bir kenara attı; şimdi de olduğu gibi! Sağlığını değil ama parayı önemsedi, ceza uygulanmasın diye kurallara uydu. Gerçi, kimine bu da yetmedi, ceza üstüne ceza aldı, yine de toplum sağlığını riske atmaktan geri durmadı!

Hâle bakılırsa Çağrı Merkezi konusunda da benzer senaryolar bizi bekliyor. Bu durumda bize de, vatandaşı empati kurmaya ve sağduyuya davet etmek kalıyor...

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2021, 19:35