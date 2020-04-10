Cezaevi personeli karantinaya alındı

M.BURAK YALÇIN

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza infaz kurumu personelleri Çorum’da Akşemseddin Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu’nda karantinaya alındı.

Konuyla ilgili Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca bugün ceza infaz kurumu personellerinin karantina altına alındığı öğrenci yurdu önünde açıklama yaptı.

‘KOĞUŞLAR VE ORTAK KULLANIM ALANLARI DÜZENLİ OLARAK DEZENFEKTE EDİLİYOR’

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Çorum L Tipi Kapalı/Açık Ceza İnfaz Kurumunda ve Çorum Adliyesi ile Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü hizmet binalarında virüsün yayılımını önlemek amacı ile tüm tedbirlerin alındığını, bu kapsamda Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu koğuşları ve ortak kullanım alanları ile her gün dezenfekte edilmekte olup, kuruma giriş yapan personel veya üçüncü kişilerin ateş ölçümlerinin yapıldığını söyledi.

‘İLK GİRİŞ YAPAN MAHKUMLAR 14 GÜN KARANTİNA DA BEKLETİLİYOR’

Ayrıca 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan mahkumların çocuğu ile ve yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan mahkumların düzenli kontrollerinin yapıldığını da ifade eden Ahmet Fatih Ağca, ayrıca kuruma ilk giriş yapan mahkumlarda korona belirtisi olup olmadığına dair rapor temin edildiğini, korona belirtisi olmayan mahkumların doğrudan koğuşa alınmadığını ve 14 gün karantinada bekletildiğini ifade etti.

‘KURUM PERSONELİ 4’LÜ VARDİYA SİSTEMİNE GÖRE ÇALIŞMAYA BAŞLADI’

Kurum personelinin 4’lü vardiya sistemine göre çalışmaya başladığını da aktaran Ağca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İlk vardiya ceza infaz kurumunda 24 saat esasına göre çalışmakta, 2. vardiya ise İl Pandemi Kurulunca belirlenen Akşemseddin Yüksek Öğrenim Öğrenci yurdunda karantinaya alınmıştır ve yurtta 15 gün karantinada kalacak personel bu sürenin sonunda 24 saat esasına göre ceza infaz kurumunda görev yapmaya başlayacaktır.

Yurtta karantinada olan personel ve 24 saat esasına göre halihazırda kurumda görev yapan personelin ailelerinin ihtiyaçları için, şuan evlerinde bulunup karantina ve görev sırasını bekleyen personel arasından vefa destek hattı benzeri bir sistem oluşturulmuş, bu şekilde ailelerin ihtiyaçları karşılanarak personelimiz tam bir dayanışma içerisinde bulunmaktadır.

‘MAHKUMLARIN AİLELERİ İLE TELEFON GÖRÜŞME SÜRESİ ARTIRILDI’

Ayrıca ceza infaz kurumunda 24 saat esasına göre görev yapan personelin zorunlu olmadıkça mahkumlarla teması engellenmiş olup, teması zorunlu olan personelde maske, eldiven, tulum vb. koruyucu ekipman kullanmaktadır. Ayrıca bu süre zarfında ziyaret kısıtlaması getirilmesi sebebi ile mahkumların aileleri ile telefon görüşme süresi artırılmıştır. Ayrıca yurtta karantinada kalan personelin tüm ihtiyaçları kurum idaresi tarafından karşılanmaktadır. Adliyemizde ve Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü binasında da benzer dezenfekte işlemleri düzenli olarak yapılmakta, hizmetler esnek ve evden çalışma şekliyle yapılmaktadır.

‘POZİTİF BİR VAKAMIZ YOK’

İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumunda ve ayrıca mülhakat adliyelerimiz olan Osmancık, Kargı, Bayat ve İskilip adliye binalarımızda da benzer tedbirler alınmıştır. Bu zamana kadar tüm kurumlarımız kapsamında gerek hakim-savcı ve personel ve gerekse hükümlü/tutuklulardan Covid-19 yönünde pozitif bir vakamız olmamıştır.”

Açıklamanın ardından Çorum’daki hakim ve savcıların, karantinadaki personel için hazırladığı motivasyon artırıcı tatlı, meyve ve kuruyemiş ikramları da teslim edildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2020, 15:37